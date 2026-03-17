中東戰爭 | 特朗普預告：戰爭很快結束 但不會在本周
更新時間：11:52 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:52 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:52 2026-03-17 HKT
美國總統特朗普周一（16日）針對與伊朗的軍事衝突發表最新談話稱，戰事很快就會結束，但不會在本周。他強調，動武是為了阻止德黑蘭當局取得核武的必要措施，如果放任伊朗發展核武，經濟衝擊將遠超當前情勢。
根據《霍士新聞網》報道，資深白宮記者杜西詢問特朗普，基於美國對伊朗已取得的軍事成果，能否在本周內結束對伊戰爭。對此，特朗普回應：「當然可以。」但他隨即補充：「我認為不會這麼快，但很快就會結束，不會拖太久。我們將擁有一個更安全的世界。我有義務這麼做，儘管我並不想這樣。」
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強調要阻止伊朗擁有核武
他接著為軍事行動辯護，稱美國先前創下史上最高股市紀錄、油價維持低檔、一切都很順利。他指出：「現在有人會抬高油價，但這與讓他們擁有核武相比只是小事。」他更直言，「你想看到股市崩盤嗎？那就讓他們用核彈攻擊你吧！」
特朗普較早時也指出，讓戰爭持續進行一段時間，將有助於確保伊朗問題不會被留給下一任美國總統處理。
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