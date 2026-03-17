伊朗局勢 | 對美以目標首次發射硫磺石導彈 伊朗議長：為長期作戰做好準備

隨著美以伊戰事進入第三周，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫強調，伊朗已為一場長期戰爭做好了準備。而約旦傳媒報道，伊朗宣稱對以色列和中東地區美國資產的新一波打擊行動首度使用「硫磺石」（Sejjil）中程彈道導彈，這型導彈能以相對高精準度擊中整個中東地區的目標。另外，伊朗外長阿拉格齊否認曾與美國總統特使威特科夫進行「直接聯絡」。

伊朗政府發言人穆哈傑拉尼周一更新伊朗最新人員傷亡和財產損失數據，指美國和以色列的襲擊已造成伊朗大量未成年人、女性、醫務人員等平民遇難，有超過6.1萬個民用設施遭襲擊或受損，其中在德黑蘭受損住宅和商業設施超1.8萬個，德黑蘭以外地區受損住宅近3.5萬套、受損商業設施超0.8萬個。

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伊朗未成年遇難者逾200人

穆哈傑拉尼表示，統計數據顯示，伊朗未滿18歲的遇難者達204人，其中5歲以下的遇難幼童有13人；女性遇難者226人、傷者3002人；殉職醫務人員17人。

卡利巴夫周一在接受媒體訪問時說：「我們知道會遭到攻擊，而且根據以往戰爭經驗，知道他們會如何削弱我們的作戰能力。所以，我們針對所有情況都制定了應對計劃。」

伊朗議長：有充足導彈和無人機儲備

他說，伊朗有充足的導彈和無人機儲備，而且有生產能力，生產速度遠快於敵方的攔截導彈，成本也低得多，而伊朗將繼續交火，直到敵人真正後悔發動攻擊，直到世界和地區的政治安全環境適宜。

約旦新聞網站《門戶》（Al Bawaba）報道，伊朗電視台播出德黑蘭「真實承諾行動」第54波攻擊的執行畫面。根據伊朗說法，這是自2月28日戰爭爆發以來首次動用「硫磺石」導彈。

「硫磺石」射程估計有2000至2500公里，酬載最重可達1000公斤，這是一款2段式固體燃料導彈，代表伊朗導彈計畫的重大進展。

阿拉格齊否認與美特使聯絡

另外，美國Axios新聞網站周一引述相關人士透露，伊朗外長阿拉格齊近日曾向美國總統特使威特科夫發送短訊，暫時不清楚阿拉格齊與威特科夫之間交換了多少短訊以及短訊內容，但這是美伊衝突以來，雙方之間已知的第一次「直接聯絡」。

但阿拉格齊在社交媒體發文否認上述說法。他表示，自己與威特科夫最後一次接觸是在伊朗遭到美國和以色列襲擊之前。

當天較早時，特朗普在白宮回答記者提問時曾說，伊朗正在同美方人員進行對話。「確實有人提出要談判，但他們的身份我們並不清楚」。

