阿富汗稱一戒毒所遭空襲致400死 巴基斯坦否認
更新時間：11:35 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:35 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:35 2026-03-17 HKT
巴基斯坦與阿富汗的邊境衝突持續惡化。阿富汗塔利班政府周二（17日）指控巴基斯坦軍隊對阿富汗首都喀布爾一家戒毒康復醫院發動空襲，造成400人死亡、250人受傷。然而，巴基斯坦隨即否認相關指控，斥責其為「虛假且具有誤導性」的說法。
據路透社引述塔利班政府副發言人報道，該所為吸毒者提供康復治療的醫院，於周一（16日）遭到巴基斯坦空襲，導致大量平民傷亡。
但巴基斯坦新聞與廣播部部長塔拉爾（Attaullah Tarar）隨即在社交平台X上發文反駁。他承認巴基斯坦軍隊確於周一晚間，對阿富汗首都喀布爾及東部楠格哈爾省的「軍事設施等目標」發動了「精準打擊」，旨在攻擊彈藥庫和技術基礎設施，堅稱塔利班政府發布「虛假聲明」。
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