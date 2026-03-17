中東戰爭 | 阿聯酋多地遭空襲 最大氣油田起火停運作 一度關閉領空

阿聯酋多地遭到伊朗無人機和導彈襲擊，國內最大的「夏哈氣油田」（Shah gas field）爆炸起火，已經緊急暫停營運，而民航總局周二凌晨一度宣布關閉部分領空。官方強調，關閉領空的目的是為了確保航班、機組人員的安全，同時捍衛阿聯酋的領土主權，目前將「領空安全」視為絕對的首要任務。

自中東戰爭爆發以來，伊朗持續對阿聯酋發動空襲，干擾商業航空，並針對霍爾木茲海峽兩岸的能源設施進行攻擊。而自戰爭開始以來，阿聯酋報告已有7人死亡，其中包括5名平民和2名軍人，他們死於直升機墜毀，原因歸咎於技術故障。

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阿聯酋有石油設施遭擊中起火。法新社

自中東戰爭爆發以來，伊朗持續對阿聯酋發動空襲。法新社

杜拜機場附近油槽遭無人機擊中起火。美聯社

1平民在空襲中死亡

阿聯酋多地周一（16日）再次遭伊朗無人機和導彈襲擊，造成一名平民死亡。內政部證實，當日的襲擊涉及至少6枚導彈和21架無人機，阿布扎比一處氣田、杜拜國際機場、富查伊拉一處重要港口石油設施以及烏姆蓋萬一處建築，均報告遭到襲擊或受波及。

阿聯酋民航總局周二凌晨為此一度關閉領空，但不久後宣布恢復全國空中航行。杜拜機場表示，航班正逐步恢復。

民航局提醒旅客留意航班異動

阿聯酋民航局特別呼籲，近期有計畫搭機的旅客，請務必第一時間聯繫所屬航空公司，獲取最新的航班異動資訊。

官方也承諾，航空公司將會與當地政府合作，為受影響的旅客提供必要的住宿與協助。民航局強調，未來將持續向公眾更新最新進展，並提醒民眾務必從官方管道獲取資訊，切勿聽信未經證實的傳言。

攔截逾300枚導彈、逾1600無人機

隨著美以對伊朗採取軍事行動，地區局勢持續升級並向周邊國家外溢。阿聯酋國防部表示，2月28日以來，阿聯酋防空系統已攔截來自伊朗發射的304枚彈道導彈、15枚巡航導彈以及1627架無人機。相關襲擊造成2名軍人和5名平民死亡，另有145名不同國籍人員受傷。

