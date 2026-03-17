中東戰爭 | 美國駐伊拉克大使館遇襲起火 遭多枚火箭及無人機攻擊

位於伊拉克首都巴格達「綠區」的美國駐伊拉克大使館周二（17日）凌晨遭到多架無人機及火箭襲擊，館內設施起火，大使館大樓發生爆炸，冒出大量黑煙。另外，一架無人機擊中「綠區」一間豪華酒店，酒店屋頂著火，該酒店經常有外國外交官出入。

「綠區」是巴格達的主要政府機關和外國使館所在地，自16日晚間至17日凌晨，已多次傳出巨大爆炸聲，目標是美國駐巴格達大使館，而大使館早前已遭到多輪襲擊。

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多枚無人機及火箭攻擊巴格達綠區，美國大使館遭擊中。法新社

一架無人機擊中「綠區」一間豪華酒店。路透社

美國大使國外圍有一架裝甲車停泊，以保護大使館。美聯社

豪華酒店遭擊中 屋頂著火

一名安全官員表示，周二凌晨，美國大使館遭到新的無人機及火箭攻擊。法新社記者報告，看到大使館大樓爆炸後冒出黑煙，防空系統攔截另一架無人機。

安全官員表示：「3架無人機和4枚火箭攻擊大使館，至少有一架無人機墜毀在裡面。」

數小時前，防空系統阻止了對大使館的火箭攻擊。

這些攻擊發生在伊朗支持的真主黨組織宣布其高級安全指揮官阿布·阿里·阿斯卡里被擊斃後不久，但未透露其死亡詳情。

無人機襲南部油田

伊拉克內政部最初表示，一枚投射物落在拉希德酒店屋頂，隨後澄清那是無人機。目擊者目睹酒店屋頂起火。

在周一較早前，2架無人機攻擊了南部的馬恩OON油田，該油田已暫停生產。石油部發言人表示，其中一架無人機撞上了一座電信塔。

一名安全官員表示，第2架無人機曾針對一家在該地點運作的美國公司辦公室進行攻擊。