霍峽護航 | 歐盟：中東戰事非歐洲戰爭 紅海護航無意擴至霍爾木茲

美國總統特朗普抱怨一些國家對協助保障霍爾木茲海峽安全不熱衷之後，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯周一（16日）在布魯塞爾談及中東戰事時指出，這不是歐洲的戰爭。她還表示，歐盟成員國無意將現有的「盾牌」海上護航行動擴展至霍爾木茲海峽。德國總理默茨表明，德國不會參與在霍爾木茲海峽保護油輪的軍事行動，並強調北約是一個防禦聯盟，而非「干預聯盟」。

特朗普抱怨盟國「不熱衷」

卡拉斯當天在歐盟外長會結束後對媒體強調，沒有人希望主動捲入這場戰爭，各方強調應通過外交接觸尋求解決問題。歐盟目前正就霍爾木茲海峽局勢推動外交解決方案。

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特朗普抱怨一些國家對協助保障霍爾木茲海峽安全不熱衷。美聯社

德國已表明不會參與在霍爾木茲海峽保護油輪的軍事行動。路透社

曾有油輪在霍爾木茲海峽遇襲，冒出大量濃煙。法新社

歐盟不熱衷美國提出的霍峽護航行動。路透社

她表示，歐盟成員國曾討論加強在紅海和波斯灣地區進行的「盾牌」護航行動，原因是現有海軍力量投入有限，需要增加相關部署，但成員國「沒有意願」將其授權範圍擴展至霍爾木茲海峽的護航。

德總理：不會參與霍峽護航

德國總理默茨周一在柏林會見到訪的荷蘭首相耶滕時說，伊朗戰事並非北約事務，直到今天也沒有看到任何能讓此類護航行動取得成功的可行方案。

2024年2月，歐盟發起「盾牌」護航行動，核心任務是維護紅海及周邊海域的航行自由，行動範圍覆蓋曼德海峽附近主要海上交通線，同時監控霍爾木茲海峽及紅海、亞丁灣、阿拉伯海、阿曼灣和波斯灣公海海域的海事狀況。

美指擊沉逾100艘伊朗艦艇

特朗普較早前在白宮對記者說，他要求歐洲國家以及日本、南韓等國協助美方共同保障霍爾木茲海峽航行安全，但一些國家對此「不熱衷」。他指稱其中一些國家是美國「長期援助、保護的對象」，並抱怨稱「雖然我們會去保護他們，但一旦我們自己陷入困境、需要幫助時，他們絕不會挺身而出為我們提供支援」。

特朗普還稱，目前尚不清楚伊朗是否已開始在霍爾木茲海峽布雷，美軍已擊沉100多艘伊朗海軍艦艇，其中包括伊朗全部30艘布雷艦艇。