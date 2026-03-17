巴黎市長選舉左翼首輪領先 前部長力拼與右派結盟
更新時間：08:52 2026-03-17 HKT
發佈時間：08:52 2026-03-17 HKT
發佈時間：08:52 2026-03-17 HKT
法國周日舉行市政選舉首輪投票，極左與極右政黨表現突出，令傳統主流政黨在周日舉行次輪投票前，陷入是否與政壇兩翼勢力結盟的兩難局面。其中巴黎市長選舉形勢撲朔迷離，社會黨的現任副市長手格雷瓜爾（Emmanuel Grégoire）在首輪投票領先，但得票率居次的右翼前文化部女部長達蒂（Rachida Dati）稱已獲關鍵結盟，力拼在第2輪投票勝出。
格雷瓜爾在首輪投票獲得37.98%選票，明顯領先達蒂的25.46%。格雷瓜爾承諾延續女市長伊達爾戈的施政理念，包括增加自行車道和綠地，以及改善巴黎的社會住宅。達蒂則期盼讓法國首都睽違25年從左派手中重回右派執政。她承諾讓巴黎更乾淨及更安全，主張要改善垃圾清運、配發武器給市警察及增設監視攝影機。
另有3名候選人獲資格進入22日舉行的第2輪投票，包括強硬左派的奇基魯、中間偏右的政壇明日之星布赫納澤勒和極右派的納福，首輪得票率依序為11.72%、11.34%、10.40%。聲勢領先的候選人正在努力爭取結盟。達蒂在X平台發文說，她已爭取到布赫納澤勒支持。但布赫納澤勒團隊的1名成員稱「尚無任何定案」，達蒂仍須「拒絕極端勢力」，意指排除與極右派候選人合作。
另一方面，格雷瓜爾的團隊稱他拒絕與代表「不屈法國」（LFI）的奇基魯聯手。
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