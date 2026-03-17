印度餐館協會倡停供油炸菜餚省能源

全球能源因中東衝突短缺，嚴重依賴中東天然氣與石油的南亞國家受到明顯衝擊。印度全國餐館協會已建議50萬會員，停止供應需要長時間油炸的菜餚，並考慮縮短營業時間。孟加拉總理辦公室只開一半燈，不用冷氣；巴基斯坦的政府機構則實施每周四天工作制，以節省能源。

部份餐廳停供油炸食品

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印度是全球第二大液化石油氣（LPG）進口國，液化氣是當地人用於烹飪食物的主要燃料。液化氣短缺情況加劇，令一些餐廳停止供應油炸食品。印度全國餐館協會建議50萬會員，考慮縮短營業時間，並停止供應需要長時間燉煮或油炸的菜餚，烹飪時盡量使用鍋蓋以節省能源。印度酒店及餐館協會警告，如果情況沒有好轉，印度商業首都孟買多達一半的酒店可能被逼歇業。該協會主席謝蒂表示，已有五分之一的酒店關門。據報印度不少火葬場停用燃氣焚化遺體。

印度液化氣供應問題浮現，民眾改變生活習慣，這讓直接以熱水沖泡即可食用的即食麵，或可透過家電加熱的冷凍食品等銷量近期成長2成，電磁爐、微波爐、電熱水壺等產品也熱銷。

孟加拉約95%能源依賴進口，為應對供應短缺，新任總理拉赫曼的辦公室僅開啟一半照明，冷氣只在「非常必要」情況下啟動，並要求全國政府機構照辦。巴基斯坦政府宣布全國學校停課至月底，大學改為線上授課，多數政府機構實施每周工作四日制，同時調高汽油價格兩成。