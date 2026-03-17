中東戰爭 | 美軍傷亡持續擴大 迄今13死200傷 部分戰機機庫被毀

隨著美國及以色列對伊朗發動攻擊踏入第三周，美軍傷亡持續擴大。美國軍方周一（16日）表示，迄今已有13名美軍陣亡，而受傷美軍人數已上升至200人。

負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部發言人霍金斯指出，在200名傷兵中，大多數受傷官兵僅為輕傷，其中180人已經返回崗位服役，而重傷美軍增至10人。

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美軍航母林肯號上的戰鬥機。路透社

中東開戰至今，美軍已有13人陣亡。法新社

美軍在中東戰爭傷亡持續擴大。路透社

重傷美軍增至10人

霍金斯說，受傷的美軍分布在科威特、沙特阿拉伯、阿聯酋、約旦、巴林、伊拉克以及以色列等7個中東國家，大多數傷情發生在衝突初期。部分傷情是最近幾天才報告的，症狀主要是創傷性腦損傷。

此外，一名美國官員透露，在這場戰爭中，美軍已經有12架MQ-9死神無人機被摧毀，美國在戰爭中也已經針對伊朗境內超過7000個目標發動打擊。MQ-9死神無人機可在約5萬呎高空盤旋超過27小時，並配備先進的攝影機、感測器和雷達蒐集情報。

12架MQ-9死神無人機被毀

與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門周一發聲明稱，革命衛隊海軍當天對美國在波斯灣地區2處空軍基地的戰鬥機機庫發動導彈和無人機聯合攻擊。

聲明說，美軍位於巴林的謝赫伊薩空軍基地和位於阿聯酋的宰夫拉空軍基地內部多個戰機機庫設施受到襲擊，部分設施被摧毀。

聲明還說，伊朗將繼續對美國在該地區的軍事基地發動打擊，並呼籲當地民眾遠離這些基地。