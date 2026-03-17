習特會｜特朗普要求推遲訪華約一個月 外交部：兩國就事宜保持溝通

美國總統特朗普表示，已向中方提出推遲月底的訪華計劃一個月，中國外交部今日（17日）回應時稱，中美就特朗普總統訪華事宜保持著溝通。



美國NBC在外交部例行記者會上提問，美國官員在何時首次提出推遲或延後兩國元首會晤？此外，是否有其他國家元首曾提出過這類延期請求？鑒於這類高層互訪通常涉及大量籌備工作，重新安排這次訪問的時間表是怎樣的？



外交部發言人林劍回應說，「中美雙方就特朗普總統訪華時間等問題保持著溝通。目前我沒有可以進一步提供的信息。」



NBC記者追問能否透露溝通了哪些日期，林劍稱，「我沒有可以進一步提供的信息」。



CNBC報道，特朗普周一在白宮表示，他原定於3月底訪問中國並與習近平會面，但目前仍在商討安排。特朗普稱，「我很想去，但因為戰爭，我覺得我必須留在這裡。」他說，美方已提出延後會面時間，「大約一個月左右」。

特朗普同時表示，他與習近平關係良好，並期待會面，強調推遲行程「沒有任何其他原因」，只是因為戰事仍在進行。

此前特朗普政府官員已表示，伊朗戰事可能影響這場備受關注的中美元首峰會安排。特朗普日前亦稱，中國作為伊朗石油主要買家之一，應協助美國打破伊朗對霍爾木茲海峽的實際封鎖。

不過美國財長貝森特其後表示，如峰會改期主要是出於行程安排等實際因素，而非因美方要求中國在霍爾木茲海峽問題上採取行動。白宮發言人萊維特亦稱，峰會延後「很有可能」。