青森海域漁船與貨船相撞 4人失蹤 9人獲救
更新時間：03:22 2026-03-17 HKT
發佈時間：03:22 2026-03-17 HKT
發佈時間：03:22 2026-03-17 HKT
日本東北青森縣對開，周二凌晨有漁船與貨船相撞後翻沉，造成4人失蹤，9人獲救。
據八戶海上保安部通報，事件發生在周二（17日）凌晨1時15分左右，青森縣三澤漁港外約20公里海域，一艘來自廣島縣的貨船與一艘來自青森縣八戶市的漁船發生碰撞。
漁船在事故中翻覆，船上13名船員中已有9人獲救，另有4人下落不明。
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