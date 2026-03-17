伊朗局勢｜特朗普稱不清楚穆傑塔巴生死 施壓英法護航霍爾木茲海峽

美國總統特朗普在白宮新聞發布會表示，他不清楚伊朗新最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）是否仍在世，也不清楚美方應與誰進行談判。

特朗普稱：「我們不知道他是生是活，有很多人說他傷勢嚴重，有人說他失去了一條腿，亦也有人說他已死亡，沒有人說他百分百健康，但他還沒有發言。」他補充：「我們不知道要跟誰打交道，也不知道伊朗的領袖是誰。」數日前，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）亦曾聲稱穆傑塔巴受傷且可能毀容。

伊朗外長阿拉格奇早前接受訪問時表示，穆傑塔巴沒有問題。美聯社

伊朗外長阿拉格奇早前接受訪問時表示，穆傑塔巴沒有問題。

特朗普又指，伊朗反對派面臨嚴峻困境，指當局曾殺害示威民眾。他在白宮活動上稱，抗議者「手無寸鐵」，沒有武器。

另外，特朗普對英國與法國施壓，期望兩國在戰爭期間協助確保霍爾木茲海峽航運安全。他稱曾與法國總統馬克龍討論此事，對方回應「八分，不是完全滿意」，並表示相信英國亦會參與護航任務。英國首相施紀賢早前表示，英方正與盟國「研擬可行的集體方案」重開海峽通道。