伊朗局勢｜特朗普稱不清楚穆傑塔巴生死 施壓英法護航霍爾木茲海峽
更新時間：02:08 2026-03-17 HKT
發佈時間：02:08 2026-03-17 HKT
發佈時間：02:08 2026-03-17 HKT
美國總統特朗普在白宮新聞發布會表示，他不清楚伊朗新最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）是否仍在世，也不清楚美方應與誰進行談判。
特朗普稱：「我們不知道他是生是活，有很多人說他傷勢嚴重，有人說他失去了一條腿，亦也有人說他已死亡，沒有人說他百分百健康，但他還沒有發言。」他補充：「我們不知道要跟誰打交道，也不知道伊朗的領袖是誰。」數日前，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）亦曾聲稱穆傑塔巴受傷且可能毀容。
伊朗外長阿拉格奇早前接受訪問時表示，穆傑塔巴沒有問題。
特朗普又指，伊朗反對派面臨嚴峻困境，指當局曾殺害示威民眾。他在白宮活動上稱，抗議者「手無寸鐵」，沒有武器。
另外，特朗普對英國與法國施壓，期望兩國在戰爭期間協助確保霍爾木茲海峽航運安全。他稱曾與法國總統馬克龍討論此事，對方回應「八分，不是完全滿意」，並表示相信英國亦會參與護航任務。英國首相施紀賢早前表示，英方正與盟國「研擬可行的集體方案」重開海峽通道。
最Hit
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
2026-03-15 17:35 HKT
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
2026-03-15 15:31 HKT
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
2026-03-15 12:59 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
2026-03-15 18:02 HKT
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
2026-03-15 10:00 HKT