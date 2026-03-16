中美兩國法國巴黎舉行經貿磋商 就一些議題取得初步共識

新華社報道，當地時間3月15日至16日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及貿易代表格里爾在法國巴黎舉行經貿磋商。雙方以中美兩國元首重要共識為引領，圍繞關稅安排、促進雙邊貿易投資、維護既有磋商共識等彼此關注的經貿議題，進行坦誠、深入、具建設性的交流磋商，形成一些新的共識，並將繼續保持磋商。

何立峰表示，在兩國元首重要共識的戰略引領下，經過去年五輪經貿磋商，中美在經貿領域達成一系列磋商成果，為兩國經貿關係和世界經濟注入更多確定性和穩定性。近期，美國最高法院裁決美方依據《國際緊急經濟權力法》加徵的關稅違法，其後美方又依據《1974年貿易法》第122條對所有貿易夥伴加徵10%進口附加費，並陸續推出有關301調查、企業制裁、市場准入限制等涉華消極措施。

中方反對美方加徵單邊關稅的立場一貫，敦促美方徹底取消單邊關稅等限制措施，並將採取必要措施，堅決捍衛自身正當合法權益。希望美方與中方相向而行，共同落實兩國元首重要共識，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

美方表示，穩定的中美經貿關係對兩國和世界均十分重要，有助推動全球經濟增長、供應鏈安全及金融穩定。雙方應減少摩擦、避免問題升級，透過磋商解決分歧。

雙方同意，研究建立促進雙邊貿易投資的合作機制，繼續發揮中美經貿磋商機制作用，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，推動雙邊經貿關係持續穩定向好。

何立峰會見法國經濟、財政和工業、能源與數位主權部長萊斯屈爾。新華社

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，過去一天半，雙方團隊進行了坦誠、深入、建設性的磋商，就一些議題取得初步共識，下一步雙方將繼續保持磋商進程。

李成鋼指，中美討論的議題包括新形勢下雙邊關稅水準、雙邊關稅及相關非關稅措施有關安排可能的進一步延期等。美方介紹他們最新關稅措施的調整以及下一步考慮，中方對由此造成的不確定性表達關注。雙方同意共同致力於維持雙邊經貿關係的穩定，並討論了建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制的設想。

針對美方推出對中國貿易投資的限制措施，特別是近期美方連續啟動兩起涉及中方的301調查，李成鋼說，中方在磋商中進行嚴肅交涉，表達嚴正關切。

李成鋼說 ：「我們反對這種單邊調查。我們對這些調查的可能結果對來之不易的中美穩定的經貿關係可能造成的干擾和破壞表示擔憂。」李成鋼說，中方密切關注這些調查的後續進展，適時採取相應措施維護中方正當權益。 「我們希望美方重信守諾，與中方相向而行，共同推動中美雙邊經貿關係行穩致遠。」

李成鋼說，在這次磋商中，中美進一步認同一個穩定的經貿關係利於中美、惠及世界。