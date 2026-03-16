伊朗局勢｜以地面部隊突襲黎巴嫩擴大緩衝區 擊斃真主黨戰士

以色列軍方持續擴大在黎巴嫩南部的地面行動，增派地面部隊執行「有限且針對性的軍事任務」，讓第91加利利地區師團深入黎巴嫩南部東區展開突襲，擴大前線防禦區。軍方發言人肖沙尼（Nadav Shoshani）證實這波部署，表示旨在保護以色列邊境社區免受真主黨武裝組織攻擊。

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91師發動夜襲 擴大地面戰

以色列時報、美聯社報導，以色列第91加利利地區師在突襲行動中與真主黨武裝人員交火，擊斃數名敵方戰鬥人員。已知在部隊進入該區之前，以軍先發動大規模空襲與砲擊，清除威脅。

以軍聲明稱，第91師部分兵力進入黎巴嫩南部特定區域，建立所謂的安全緩衝區，範圍覆蓋自邊境延伸至利塔尼河（Litani River）南岸整個區域。

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肖沙尼提到，自真主黨2周前加入戰局以來，已調派數百名精銳「拉德萬部隊」（Radwan）成員至邊境地區。以色列軍方表示，此次作戰目標是擴大前沿防禦區域，包括摧毀恐怖設施、消滅在該區域活動的武裝分子，為以色列北部居民建立額外安全防線。

目前以軍第146預備役師駐守黎巴嫩南部西區，第36師則在拉卜塔拉廷地區（Rab al-Thalathine）執行突襲任務。報道稱，以軍持續在黎巴嫩南部部署更多兵力，擴大緩衝區並將真主黨的威脅推離邊境。

以準備大規模地面入侵

半島電視台稱，以色列並未排除發動地面入侵的可能性，更準確地說，是正在為進入自2006年以來從未踏足的地區做準備。