伊朗局勢｜戰火延燒不只油價緊張 這些商品恐連鎖加價

根據美國汽車協會（AAA）的數據，美國汽油價格在15日平均達到每加侖（3.785公升） 3.70美元，自2月28日伊朗戰爭爆發以來上漲了24%。美國能源部長頼特（Chris Wright）承認這場衝突帶來經濟衝擊，但表示承受「短期的痛苦」仍比「讓伊朗擁有核武」更好。



美國有線電視新聞網(CNN)指出，除了石油外，還有其他商品可能因這場戰爭變貴，導致消費者荷包縮水，包括：

機票

隨著油價飆升，航空公司的燃料成本也會上升，意味着機票價格變貴。本地香港航空、國泰航空等已陸續調升燃油附加費，旅遊專家建議旅客，能早訂票就盡早訂，在不確定時期盡量避免購買基本經濟艙，因為退票與改票限制較多。

食品雜貨

消費者最先感受到燃料價格上漲影響的地方之一就是超市，尤其是蔬果、肉類和乳製品區。油價上升將導致運輸成本增加，若戰爭持續，成本預計還會進一步上漲。當商品保存期限越短，企業能囤積的數量就越少，越易受到價格上漲的衝擊。

住房

在過去9個月，美國房貸利率持續下降，很大程度上是受到聯儲局去年3次降息的推動。不過，由於投資人擔心戰爭可能對經濟造成損害，現在開始要求更高的美國公債殖利率。與10年期美國公債殖利率密切連動的房貸利率，也在幾周前再次上升，重新回到6%以上。

戰爭結束仍須數月才能恢復

全球約20%石油和天然氣經由霍爾木茲海峽運輸。能源分析公司Kpler首席原油研究分析師法拉克沙希（Homayoun Falakshahi）表示，即使戰爭馬上就結束，也可能需要1到3個月才能恢復正常運作，因為要等數百艘等待安全通行的船隻逐步通過，同時主要產油國還得修復受損設施、提高產量並重新啟動石油運輸。真正關鍵的是戰事拖得越久，價格就會越高。