紐約美食｜惡遊客告 Los Tacos No.1「莎莎醬太辣」 法官裁決：辣度才是精髓

一名德國遊客因不滿時報廣場知名塔可店Los Tacos No.1的莎莎醬「過於辛辣」，導致其舌頭起水泡與腹瀉，憤而向法院求償10萬元（約78萬港元）。法院裁決書表明，「辣味正是莎莎醬的精髓」。

德國遊客曼茨（Faycal Manz）控告紐約Tacos No.1「莎莎醬太辣」使其身心受苦。 紐約南區地方法院

曼哈頓聯邦法院法官日前駁回指控，直言被告應對自己的口味偏好負責，而非社會大眾，《紐約郵報》報道，來自德國謝默霍芬（Schemmerhofen）的曼茨（Faycal Manz）在訴狀中自稱「不耐辛辣」。

自稱「唔食得辣」

2024年8月，他在店內點了3份塔可餅，從自助區取用2種莎莎醬。他聲稱吃下之後舌頭與嘴巴立即出現「灼燒感」，舌頭甚至起了水泡，其配戴的蘋果手錶也偵測到脈搏顯著升高。他在訴狀中強調：「對我這樣住在德國、從不吃辣的人來說，這在生理和心理上都是極大的衝擊。」他指控餐廳未事先警告莎莎醬的辣度，構成過失。

Tacos No.1 莎莎醬自助區。 紐約南區地方法院

審理此案的美國地區法官何戴爾（Dale Ho）上月判決餐廳勝訴。何戴爾在判決意見書中指出，曼茨未能證明餐廳存在過失行為，也未提供任何其他顧客因食用莎莎醬而受傷的證據。他指出：就莎莎醬而言，辣度往往正是其精髓所在。」

紐約知名塔可店Los Tacos No.1住於時報廣場。 官網截圖

法官：上網一查即知

法官指出，曼茨既未詢問店員辣度，也沒在淋醬前試味，更直言只要在谷歌搜尋「墨西哥食物」或查閱評論，就能輕易得知辣度，店內標示清楚區分了「中辣」與「大辣」。

法院發現，曼茨自稱辣到崩潰之後，仍照原定計劃觀看美國網球公開賽並正常進食。而他在短暫旅程中，除了這宗莎莎醬的案件，曼茨還另外因Wi-Fi政策問題控告沃爾瑪（Walmart），同樣被駁回。