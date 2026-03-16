美14歲少年偷平板捱罵 「行刑式開槍」軾母

美國懷俄明州夏延市（Cheyenne）一名14歲少年涉嫌偷竊母親客戶的平板電腦，與母親發生激烈爭執後，竟趁母親彎腰時，從後腦開槍將其射殺。涉案少年萊昂（Havoc Leone）目前已被警方逮捕，面臨加重一級謀殺罪指控，將以成人身分受審。目前法院已裁定萊昂的保釋金為50萬美元（約台幣1600萬元），全案將持續審理。

「不只一次浮現軾母念頭」

據《紐約郵報》報道，14歲的萊昂有偷竊電子裝置的前科。案發前，父母因他偷走母親客戶的平板電腦而發生爭吵。萊昂供稱，41歲母親麥金托什（Theresa McIntosh）在爭執中罵他「腦袋有問題」、是「小偷」，這讓他感到極度不滿。他更坦言，過去只要母親要求他做不想做的事情他就想殺人，已不只一次有殺掉母親的念頭。

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3月7日上午11時30分左右，麥金托什在兒子的房間裡一邊玩拼圖，一邊督促他完成功課。兩人隨後又為了平板電腦的密碼爆發口角，麥金托什要求萊昂交出寫有密碼的筆記本。

萊昂隨手將筆記本丟在地上，趁母親彎腰撿拾時，隨即拿出藏在臥室裡的黑色的金牛座（Taurus）9毫米手槍，近距離朝母親後腦開槍。

父戴抗噪機打機不知出事

案發當時，萊昂的父親正在地下室玩電玩遊戲，由於戴着抗噪耳機，他雖聽到「砰」的一聲，以為只是氣球破掉而未有理會。直到一小時後，父親上樓才發現異狀。萊昂當時站在臥室外，神情自若地宣稱不知道發生什麼事，僅表示槍「就這樣走火了」。

調查人員起初以為死者自殺，但鑑定發現其右耳後方的傷口並非自殺常見的「接觸性傷口」。而現場發現的槍枝原本應放在車內且未上膛，顯示有人刻意取用並操作。萊昂後來才承認，因為數學成績被罵而從車內偷走槍枝。

萊昂的父親痛苦地說，寧可接受妻子死於自殺，「這比起接受我兒子試圖殺了她，真的要容易得多。」