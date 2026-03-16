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遊日注意 | 新宿歌舞伎町大久保公園變「性地」 去年112名流鶯招攬嫖客被捕

即時國際
更新時間：14:26 2026-03-16 HKT
發佈時間：14:26 2026-03-16 HKT

日本東京新宿區歌舞伎町的大久保公園，在新冠疫情期間逐漸形成「流鶯一條街」，警視廳保安課周一（16日）表示，去年在大久保公園周邊一共有112名女子因招攬嫖客被捕。

歌舞伎町是東京的繁華鬧區，當地除了牛郎店聞名外，非法的企街賣淫文化也成為另一項特色。疫情後外籍觀光客湧入，歌舞伎町更出現專為外國旅客提供性服務的非法風俗店。

大久保公園是著名的「流鶯一條街」，路上常見站一排的流鶯。X／masami777777
大久保公園是著名的「流鶯一條街」，路上常見站一排的流鶯。X／masami777777
新宿歌舞伎町大久保公園變流鶯一條街。YouTube
新宿歌舞伎町大久保公園變流鶯一條街。YouTube
被捕的流鶯最小的只有16歲。YouTube
被捕的流鶯最小的只有16歲。YouTube
去年在大久保公園周邊一共有112名女子因招攬嫖客被捕。X@swyxy4484
去年在大久保公園周邊一共有112名女子因招攬嫖客被捕。X@swyxy4484

被捕流鶯平均25歲 最小16歲

警視廳保安課指出，大久保公園前年一共有97名女性違反《賣春防止法》被捕，去年增為112人，平均年齡為25歲，最小的年僅16歲。

警視廳透露，在這112名流鶯當中，有一部分是因為經濟困難才會下海，警方將加強對弱勢女子的支援。另外，有48名女性之所以賣淫，是想要賺錢去牛郎店或概念咖啡廳消費。

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