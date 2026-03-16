奧斯卡 | 採最高規格保安 部署2000重兵 出動裝甲車及狙擊手

第98屆奧斯卡頒獎典禮於美西時間周日（15日）盛大登場，在璀璨紅毯背後，卻受到美以與伊朗開戰陰霾籠罩，令頒獎典禮採取近年最高規格保安。荷里活杜比劇院（Dolby Theatre）周邊進入全城封鎖狀態，有超過2000名重兵駐守，加上反恐裝甲車、狙擊手全數出動，嚴防伊朗報復性襲擊。

設Z字型路障 金屬探測門及警犬嗅聞

為確保這場全球矚目的盛會安全無虞，今年奧斯卡會場周邊1英里範圍內設置了大量水泥路障，即使是持有證件的記者，也必須先將車輛停放在指定的歇業電影院，再轉搭專屬接駁車前往荷里活大道。

今年奧斯卡奧斯卡採最高規格保安。路透社

奧斯卡現場增派嗅覺靈敏的警犬嚴密嗅聞。路透社

由於美方高度戒備可能的車輛衝撞事件，外來車輛完全無法直線駛入核心區域，必須以Z字型折返方式穿過層層路障。進入會場前，所有人員都必須通過手提行李檢查、兩道金屬探測門，現場更增派多隻嗅覺靈敏的警犬嚴密嗅聞，確保沒有任何危險爆炸品進入杜比劇院。

防伊朗無人機突襲 2000警力駐守

《紐約時報》指出，今次保安規格升級，主因在於聯邦調查局（FBI）與反恐小組日前發出的安全警示。報告指出，伊朗可能利用美國外海的不明船隻發射無人機攻擊加州，雖然州政府官員強調目前並無具體的立即威脅，但執法部門仍不敢掉以輕心。

現場保安兵力超過2000人，包含約1000名警察與1000名私人保安。洛杉磯警局更出動特勤隊（SWAT）、爆炸品處理小組與空中直升機。在杜比劇院周圍的制高點，甚至可以看見狙擊手全程監控紅地毯動態，嚴陣以待。