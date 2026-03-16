沖繩美軍基地海域2抗議船翻覆 21示威者全墮海2死逾10傷

日本沖繩縣外海周一上午發生船隻翻覆事件，涉及2艘載有抗議美軍基地人士的船隻，船上21人全數墮海，目前已全部被救起，但其中2人失去意識，送院後證實死亡。

日本第11管區海上保安本部通報，事發於當地時間上午10時10分左右，載有12人的「平和丸號」和載有9人的「福津丸號」在名護市邊野古附近海域傾覆，而該海域正在進行美軍普天間飛行場預定遷移相關新基地的建設工程。

沖繩邊野古附近海域發生船隻翻覆意外。美聯社

據報美國政府派遣駐沖繩部隊前往中東，引發沖繩居民不滿。美聯社

抗議船載多名高中生

船上人員隨後於上午11時30分前全部獲救，其中1男1女失去意識，沒有呼吸心跳，送院後不治。另有10多人負傷，其中2名女子頭部受傷。

京都府同志社國際高中表示，約270名學生在14至17日前往沖繩進行研修旅行，其中18人前往邊野古搭船進行「和平學習」。船隻翻覆後多名學生被送往醫院，關係人士透露，死者為女高中生和男船長，18名學生皆有穿救生衣。

2死者為女高中生和男船長

針對這宗事件，沖繩縣知事玉城丹尼表示，將先蒐集相關資訊，接下來會盡快返回縣政府，緊急討論未來可以採取哪些應對措施。

據了解，截至上午11時30分，該海域風速為每秒4米，浪高為每秒0.5米，氣溫為攝氏18.9度，名護市已發布巨浪警報。

那霸市民集會 反對駐沖繩美軍派往中東

另一方面，針對美以伊戰事，有報道指美國特朗普政府已派遣駐沖繩部隊前往中東，那霸市內周日（15日）舉行反對派遣的集會。參加的市民等約60人，他們高舉寫有「反對駐日美軍出擊」等內容的橫額，怒喊「絕不容許沖繩成為對伊攻擊的據點」、「不要戰爭、不要派兵」等口號。

據報被派往中東的「的黎波里號」兩棲攻擊艦多次停泊在沖繩縣宇流麻市的美海軍設施「白灘」。該市的市民照屋寬之擔憂遭報復，稱「會被認為沖繩也參與其中，被伊朗視為敵國也無可奈何」。

眾議員高良沙哉（沖繩選區）表示，「阻止以沖繩為據點的美軍攻擊將守護正常的生活。」

