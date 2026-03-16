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印度醫院大火至少10死 11員工救人燒傷

即時國際
更新時間：12:44 2026-03-16 HKT
發佈時間：12:44 2026-03-16 HKT

印度東部奧里薩邦一家公立醫院的創傷中心周一凌晨發生大火，造成至少10人死亡，另有11名員工救人時燒傷，當中5人重傷。

火警在位於該邦庫塔克區的SCB醫學院附屬醫院一樓的深切治療部病房內發生。據稱，11名傷者中有5人傷勢危急，大多數罹難者都是這家醫院深切治療部病房的病人。

疑電線短路引發

初步報告稱，火警原因是電路短路引致。

首席部長馬吉在視察醫院後證實，很可能是由於電線短路引發火警。

莫迪致慰問 提供1.7萬賠償

事發時，至少有23名患者在深切治療部接受治療，其中10人在被轉移到遠離火災的安全區域時死亡。

馬吉說：「醫護人員和保安人員冒著生命危險營救病人；在此過程中，他們也受了傷，目前也正在接受治療。」

總理莫迪在社交媒體上稱此事件「極為痛苦」，並向受害者家屬致以慰問。他同時宣布向受影響家庭提供2160美元（近1.7萬港元）的賠償金。

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