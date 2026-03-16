印度醫院大火至少10死 多人受傷當中5人危殆

印度東部奧里薩邦一家公立醫院的創傷中心周一凌晨發生大火，造成至少10人死亡，另有多人受傷，當中5人重傷，情況危殆。

火警在位於該邦庫塔克區的SCB醫學院附屬醫院的深切治療部病房內發生。據稱，傷者中有5人傷勢危急，大多數罹難者都是這家醫院深切治療部病房的病人。

疑電線短路引發

初步報告稱，火警原因是電路短路引致。

首席部長馬吉在視察醫院後證實，很可能是由於電線短路引發火警。

深切治療部患者罹難

事發時，至少有23名患者在深切治療部接受治療，其中10人在被轉移到遠離火災的安全區域時死亡。

馬吉說：「醫護人員和保安人員冒著生命危險營救病人；在此過程中，他們也受了傷，目前也正在接受治療。」