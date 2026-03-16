中東戰事 | 肥料斷供威脅糧食生產 勢增今年飢餓人口
發佈時間：11:49 2026-03-16 HKT
隨著中東戰爭引發霍爾木茲海峽運輸中斷，在全球關注石油短缺的同時，肥料供應亦受到衝擊，威脅各大洲的糧食生產。這場戰事正接近引發規模比2022年俄烏戰爭更嚴重的全球糧食危機，勢令今年全球的饑餓人口增加。
英國《金融時報》報道，伊朗攻擊鄰國，已使卡塔爾能源公司停產液化天然氣（LNG），衝擊亞洲國家的天然氣供應，並迫使南亞的肥料生產商減產。
中東是全球肥料和能源供應鏈中心
印度已下令肥料廠將天然氣消耗量減至正常水準的70%、巴基斯坦和孟加拉的肥料廠已停止生產。知情人士說，巴基斯坦的肥料生產大廠Agritech Limited已停止尿素生產。
此外，世界上使用最廣泛的氮肥尿素在中東的生產作業，也因伊朗的攻擊而停擺。卡塔爾肥料公司QAFCO上周已關閉年產能560萬公噸的尿素工廠。
中東是全球肥料和能源供應鏈中心，英國商品顧問業者CRU指出，全球約3分1尿素及45%硫磺（磷肥的關鍵原料）經由霍爾木茲海峽運輸，但這條重要水道已實際關閉。自伊朗衝突爆發以來，尿素價格已上漲逾40%。
逾110萬公噸肥料及原料滯留波斯灣
Kpler公司也指出，目前有超過110萬公噸肥料及肥料原料（包括57萬公噸尿素在內）滯留在波斯灣，有的正在裝船、有的已經裝船。
產業主管警告，氮肥在北半球播種季期間就已開始短缺，稻米等主要糧食的收成將減少。
美國肥料研究所（TFI）資深經濟學家奈特表示，如果混亂持續，「情況將遠比2022年更糟」、「衝突持續愈久，局勢就愈嚴峻」。
情況將比2022年更糟
國際能源研究機構安迅思公司化肥分析師弗拉霍普洛斯說：「對農民來說，這場戰爭發生在最糟糕的時間。」
農民現在面臨幾個選擇：承擔更高的化肥價格、減少或放棄使用化肥、改種其他農作物。
德國基爾世界經濟研究所貿易經濟學家馬爾科認為，受戰事影響，食品供應短缺的風險確實存在，而且在撒哈拉以南非洲最為嚴重。該地區超過90%的化肥依賴進口，像玉米這類對氮肥需求很高的作物，尤其容易受到化肥短缺的影響。