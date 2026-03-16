日政府開始釋放石油儲備 高市早苗：沒計劃派軍艦到霍峽護航

日本政府今日（16日）開始釋放石油儲備，以緩解因伊朗局勢而加劇的供應不安，穩定對經濟活動不可或缺的石油產品流通。這是自2022年俄烏衝突爆發以來時隔4年再次動用儲備。與此同時，針對美國總統特朗普呼籲盟國派出海軍艦隻前往霍爾木茲護航，日本首相高市早苗表明，日方目前沒有計劃派出艦隻到霍爾木茲海峽。防衛大臣小泉進次郎在國會表示：「在目前的伊朗局勢下，我們現時並不考慮發動海上安全行動。」

防衛相：現不考慮發動海上安全行動

高市亦對國會說：「我們尚未對派遣護航艦作出任何決定，我們正持續獨立檢視日本能做些什麼，以及在法律框架內能做些什麼。」

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高市早苗強調，日方尚未對派遣護航艦作出任何決定。法新社

日本政府今日開始釋放石油儲備，圖為橫濱港一艘油輪。路透社

日本加油站汽油價格急升。法新社

針對石油儲備方面，日本政府先行釋放民間儲備的15天用量，3月下旬起再釋放國家保管的約1個月用量。國際能源署（IEA）也宣佈，成員國協調釋放石油儲備的行動將於近期啟動，規模為迄今最大。

16日的日本政府公報上發布了釋放民間儲備的公告。政府將把依據《石油儲備法》要求煉油商和商社必須持有的70天儲備量下調至55天，以便動用庫存，防止汽油及其他石油產品供應出現問題。

將釋放8000萬桶儲油

高市上周三（11日）宣佈，將釋放規模創歷史新高的約8000萬桶石油儲備。這相當於45天的國內消費量，是東日本大地震後釋放量的1.8倍。在釋放民間儲備之後，政府還將盡快準備把國家儲備出售給煉油商，以便緊接著釋放國家保管的儲備。

截至2025年底，日本國內石油儲備約為4.7億桶，相當於254天的用量。其中，國家管理的國家儲備為146天，民間儲備為101天，另外還有產油國在日本境內持有的產油國共同儲備7天。自上世紀70年代啟動儲備制度以來，包括2011年東日本大地震時在內，今次是第7次釋放石油儲備。

日本9成以上的原油進口依賴中東地區。由於伊朗封鎖霍爾木茲海峽，原油價格高漲。若衝突長期化，原油本身可能無法運抵日本，企業持有的庫存可能持續減少。