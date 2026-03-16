伊朗局勢 | 伊朗警告打擊「福特號」航母後勤 穆傑塔巴：將向敵人索償

伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人周日（15日）發表戰報稱，伊朗方面已摧毀美軍4個薩德導彈防禦系統，迄今擊中18艘美國和以色列相關船隻及油輪，並將200個關鍵戰略目標列入打擊計劃。武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人則警告，為美國海軍「福特號」航空母艦提供後勤和服務的相關設施將被列為打擊目標。而最高領袖穆傑塔巴重申，伊朗無論如何都「將向敵人索取賠償」。外長阿拉格齊強調，伊朗從未請求美國停火，甚至沒有請求談判，伊朗將繼續自衛。

尚未動用許多導彈庫存

革命衛隊發言人稱，針對美國和以色列目標，伊朗迄今發射大約700枚導彈和3600架無人機，且目前發射的導彈絕大部分生產於約10年前，去年6月以色列對伊朗挑起的「12日戰爭」後研發的許多更新型導彈，尚未使用。

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伊朗局勢｜外長阿拉格齊稱未要求停火及談判 準備好長時間自衛

伊朗伊斯蘭革命衛隊指，尚未動用許多導彈庫存。法新社

伊朗伊斯蘭革命衛隊指，並將200個關鍵戰略目標列入打擊計劃。路透社

伊朗伊斯蘭革命衛隊進行演習。路透社

穆傑塔巴表明，伊朗無論如何都「將向敵人索取賠償」。法新社

武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人則警告，將針對「福特號」提供後勤和服務的相關設施發動襲擊。「福特號」航母戰鬥群目前在紅海參與美國和以色列對伊朗的大規模軍事行動。

革命衛隊：波斯灣國家已成美利益犧牲品

革命衛隊海軍司令坦格西里說，波斯灣國家已經成為美國利益的犧牲品。他同時表示，沙特塔努拉角煉油廠和謝巴油田遭遇的襲擊與伊朗無關，伊朗將繼續與沙特外交部保持聯繫。

而伊朗最高領袖穆傑塔巴在社交媒體「電報」的賬號15日深夜發消息，重申伊朗無論如何都「將向敵人索取賠償」；如果敵人拒絕賠償，伊朗將沒收相應價值的資產；如果無法沒收，伊朗將摧毀同等價值的資產。

伊朗外長：從未請求美國停火 重返談判桌意義有限

外長阿拉格齊周日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時強調，伊朗從未請求美國停火，甚至沒有請求談判，伊朗將繼續自衛。他指出，是美國和以色列挑起這場戰爭，伊朗只是自衛，並指此前與美國談判經歷不佳，重返談判桌意義有限。

就霍爾木茲海峽通航事宜，阿拉格齊披露，一些國家已同伊朗接觸，希望本國船隻能夠安全通過霍爾木茲海峽。他說，伊朗願意與這些國家談判，最終決定將由伊朗軍方作出。

馬克龍籲恢復霍爾木茲海峽通行

總統佩澤希齊揚周日與法國總統馬克龍時通電話，強調中東地區的不安全和不穩定源於以色列和美國的敵對行為。馬克龍則呼籲恢復霍爾木茲海峽通行。