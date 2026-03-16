伊朗局勢 | 杜拜國際機場附近受無人機襲擊起火 巴格達機場亦遇襲釀5傷

阿聯酋杜拜國際機場附近周一受到無人機襲擊，事件導致機場附近一個燃料缸起火，幸而無人受傷。設有美國外交設施的伊拉克巴格達國際機場亦受到火箭襲擊，造成5人受傷。

杜拜市政府證實，與無人機襲擊有關的事件，引發杜拜國際機場附近發生火警．

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自中東戰爭爆發以來，杜拜多番受到襲擊。法新社

巴格達的美國大使館也成為攻擊目標，上周六無人機襲擊了該建築物。美聯社

美國駐伊拉克大使館上周六受到無人機襲擊。法新社

杜拜媒體辦公室在X頻道發布：「當局目前正在回應杜拜國際機場附近一宗無人機相關事件引發的火警，現已採取一切必要措施以確保所有人安全。

影響杜拜機場附近燃料缸

聲明稱，事件影響了機場附近的一個燃料缸。

與此同時，巴格達國際機場周日受到火箭攻擊，造成5人受傷。

一名保安消息人士說，傍晚攻擊後，午夜時分又受到新的火箭彈和無人機攻擊，目標是機場。

伊拉克政府早前證實，有5枚火箭彈攻擊巴格達國際機場及其周邊地區，造成4名機場員工、安全人員及一名工程師受傷」。

火箭墜美外交設施附近

聲明補充說，火箭彈擊中機場，一座水質淡化廠及其他設施在拘留伊斯蘭國（IS）嫌犯的監獄附近墜毀，還有美國外交設施旁的伊拉克空軍基地。

消息人士說，數小時後，初步官方報告指出火箭墜落於美國外交設施所在的機場基地內。

自中東戰爭爆發以來，伊拉克已關閉其領空，並暫停全國各地的空中交通。

伊拉克美使館及基地遇襲

德黑蘭支持的武裝組織聲稱對伊拉克美軍基地及巴格達機場的每日無人機和火箭攻擊負責。

伊拉克司法部警告，機場附近的攻擊威脅到關押數千名最近從敘利亞轉移的IS嫌犯所在的al-Karkh中央監獄的安全。

美國大使館也成為攻擊目標，上周六無人機襲擊了該建築物。