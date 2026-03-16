Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜伊朗革命衛隊警告 美國若敢派艦入波斯灣 將作果斷回應

即時國際
更新時間：07:03 2026-03-16 HKT
發佈時間：07:03 2026-03-16 HKT

據《華爾街日報》報道，美國政府擬組建所謂霍爾木茲海峽「護航聯盟」，為油輪護航。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發言人納伊尼（Ali Mohammad Naini）表示，霍爾木茲海峽完全處於伊朗控制之下，任何侵略行動都將遭到「果斷回應」。

半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述納伊尼稱，美方聲稱已摧毀伊朗海軍的說法並不屬實。他又反駁美國總統特朗普的相關言論。

納伊尼警告：「特朗普不是說伊朗海軍已被摧毀嗎？如果真是這樣，就讓他有膽量把軍艦派進波斯灣。」他稱，自戰爭爆發以來，伊朗已向「美國和猶太復國主義目標」發射約700枚導彈及3,600架無人機。

納伊尼表示，霍爾木茲海峽完全處於伊朗控制之下。路透社
納伊尼表示，霍爾木茲海峽完全處於伊朗控制之下。路透社

納伊尼警告，伊朗仍有更強大的武器尚未動用，並表示在伊朗認為威懾力恢復之前，攻擊行動將會持續。

《華爾街日報》周日獨家報道，美國政府正計劃近日宣布組建所謂霍爾木茲海峽「護航聯盟」。知情官員稱，已有部分國家同意為通行這一全球重要石油海運通道的船隻提供護航，但行動是否會在美國和以色列停止對伊朗的大規模軍事行動前展開，仍有待討論。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
16小時前
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
14小時前
在霍爾木茲海峽附近波斯灣航行的油輪。 路透社
伊朗局勢｜特朗普促派艦赴霍爾木茲海峽護航 法國斷言拒絕 日韓英態度審慎
即時國際
14小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
22小時前
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
14小時前
氫能週五月登場 署長：香港要做「示範基地」連通內地與國際 推安全監管、綠氫認證與產業落地
社會資訊
29分鐘前
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
影視圈
11小時前
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-14 15:43 HKT