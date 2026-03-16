伊朗局勢｜伊朗革命衛隊警告 美國若敢派艦入波斯灣 將作果斷回應

據《華爾街日報》報道，美國政府擬組建所謂霍爾木茲海峽「護航聯盟」，為油輪護航。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發言人納伊尼（Ali Mohammad Naini）表示，霍爾木茲海峽完全處於伊朗控制之下，任何侵略行動都將遭到「果斷回應」。

半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述納伊尼稱，美方聲稱已摧毀伊朗海軍的說法並不屬實。他又反駁美國總統特朗普的相關言論。

納伊尼警告：「特朗普不是說伊朗海軍已被摧毀嗎？如果真是這樣，就讓他有膽量把軍艦派進波斯灣。」他稱，自戰爭爆發以來，伊朗已向「美國和猶太復國主義目標」發射約700枚導彈及3,600架無人機。

納伊尼表示，霍爾木茲海峽完全處於伊朗控制之下。路透社

納伊尼警告，伊朗仍有更強大的武器尚未動用，並表示在伊朗認為威懾力恢復之前，攻擊行動將會持續。

《華爾街日報》周日獨家報道，美國政府正計劃近日宣布組建所謂霍爾木茲海峽「護航聯盟」。知情官員稱，已有部分國家同意為通行這一全球重要石油海運通道的船隻提供護航，但行動是否會在美國和以色列停止對伊朗的大規模軍事行動前展開，仍有待討論。