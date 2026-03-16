伊朗局勢｜以色列官員指以黎料短期內展開會談　尋求持久停火

路透社引述兩名以色列官員指，以色列與黎巴嫩預計將於未來數日舉行會談，旨在促成持久停火並推動真主黨解除武裝，但具體時間及條件仍未敲定。

會談日期仍未確定

報道指，黎巴嫩方面正籌組談判代表團，但暫未確定會談日期。三名黎巴嫩官員周六表示，黎巴嫩希望先確認以色列是否接受總統奧恩（Joseph Aoun）提出的首項條件，即全面停火，以便展開談判。奧恩表示，黎巴嫩政府願意與以色列直接談判，以尋求結束戰事。

以色列《國土報》早前率先報道有關會談計劃。一名黎巴嫩官員周日稱，黎巴嫩尚未收到以色列就相關磋商發出的正式通知。

不過，黎巴嫩內部對真主黨武裝地位的爭議亦持續升溫。黎巴嫩政府本月禁止真主黨進行軍事活動，但該組織拒絕接受並繼續作戰，向以色列發射數百枚火箭

以色列的軍事行動，至今已造成黎巴嫩逾800人死亡，超過80萬人流離失所。路透社

以色列官員表示，總理內塔尼亞胡的親信、前戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）正主導談判工作，法國亦參與相關倡議。以軍電台報道，德默爾上周曾訪問沙特阿拉伯，討論在針對伊朗支持的黎巴嫩真主黨軍事行動結束後展開談判。內塔尼亞胡辦公室未有回應事件；外長薩爾（Gideon Saar）周日稍早則否認以黎正進行任何談判。

一名以色列官員周五向路透社表示，即使對伊朗的攻勢減弱，針對真主黨的軍事行動仍可能升級並持續。

黎巴嫩於3月2日被捲入中東戰事，當時真主黨向以色列開火，稱是為報復伊朗最高領袖遭殺。以色列其後展開軍事行動，至今已造成黎巴嫩逾800人死亡，超過80萬人流離失所。