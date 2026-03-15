烏克蘭化學系男吃香口膠 誤沾炸藥粉末口中爆炸慘死

烏克蘭北部蘇梅市（Sumy）曾發生一宗極為駭人的實驗室奪命意外。一名原就讀化學系的25歲男生，因其獨特的飲食習慣，在咀嚼香口膠時，疑將一種極不穩定的高能炸藥粉末，誤當成他慣用的檸檬酸調味粉末一併食用，導致香口膠在其口中發生劇烈爆炸。該名男生的下顎及半張臉當場被炸毀，傷重不治。

粉末外觀極難分辨

綜合外媒報道，這宗恐怖意外發生於2009年。死者為25歲的利科諾斯（Vladimir Likhonos），據警方調查，他生前有一個特殊的習慣，就是喜歡將香口膠蘸點檸檬酸粉末，以追求更強烈的酸味刺激。

事發當日，利科諾斯的桌上正擺放著約100克的爆炸性化學物質。由於這種粉末的外觀，與他常用的檸檬酸粉末幾乎完全一樣，極難分辨。警方相信，利科諾斯是在不為意的情況下，將這種致命的爆炸物當成了調味劑，蘸上香口膠後放入口中，結果釀成無法挽回的悲劇。

當地警方發言人比加諾娃（Elvira Biganova）事後形容，兩種粉末在外觀上極為相似，「任何人都可能搞混」。有警官指出，爆炸威力巨大，利科諾斯的下顎及下半部臉部幾乎被完全炸毀，衝擊力令他瞬間死亡。現場的慘烈狀況，即使是辦案經驗豐富的資深警員亦感到強烈不適。

由於該化學物質性質極不穩定，當局在事後更需緊急出動防爆小組到場處理。有當地媒體指，該粉末的威力可能高達TNT炸藥的四倍，但此說法未獲官方證實。

關於意外發生的確切地點，外界說法不一。有消息指事發於利科諾斯就讀的基輔理工學院實驗室，但亦有報道稱他當時是在家中進行私人實驗。

該校化學工程系副主任其後證實，利科諾斯在化學學科上成績優異，曾獲「A」級評價，惟其他科目表現平平，最終因未能通過論文答辯而遭大學退學。