日醜男被罵「豬狒狒」飽受欺凌 狂操肌兼整容逆襲成「神戶型男」

日本神戶市一名33歲男子，因外貌不揚自學生時期便慘遭欺凌，甚至在職場上亦受到不公對待。於是他決心徹底改造自己，透過健身及醫學美容，從昔日被嘲笑的「豬狒狒」，成功蛻變成肌肉型男，其判若兩人的驚人轉變及勵志經歷，近日在網絡引發熱議。

慘遭霸凌及職場歧視

該名男子名為今村雅哉，他坦言過去因小眼睛、塌鼻子及差劣膚質，學生時代被同學冠以「豬狒狒」的侮辱性外號，在班上毫無存在感。投身社會後，他原以為能擺脫陰霾，未料現實更為殘酷。儘管工作認真，卻因外貌不討好而屢遭客戶投訴，令他深感挫敗，最終痛下決心改變。

斥資百萬日圓大改造

今村雅哉的「重生」之路，首先由健身房開始。他無視身邊朋友的嘲諷，埋首苦練，最終練出一身結實肌肉，更在專業的形體比賽中勇奪冠軍，贏得外界的尊重。

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在身形逆襲後，他將目標轉向面部改造。他對整容直言不諱，在社交媒體上公開分享自己接受雙眼皮埋線、鼻翼縮小、下顎線抽脂及各類皮膚護理療程的過程，整個面部改造耗資約100萬日圓（約5萬港元）。他強調自己追求自然效果，拒絕「膠面」，故在選擇手術方案時十分謹慎。

人生逆轉受追捧

脫胎換骨後，今村雅哉的人生迎來巨變，不但桃花運急增，在街上會被陌生女子搭訕，工作中亦再未因外貌收到負評，客戶甚至稱讚他專注有魅力。

不過，他對此保持清醒，笑言這種「優待」在型男遍地的東京便蕩然無存，領悟到「找準自己能發光的舞台」更為重要。

如今，今村雅哉更開設了自己的皮膚管理沙龍，以自身經驗幫助他人。他認為，外貌改變帶來的最大收穫是內心的富足與自信。他總結道：「一個人能否善待他人，取決於他內心有多少底氣。內心富足了，自然就溫和了。」他亦告誡客人，醫美只是變美的手段，在行動前必須想清楚自己想成為怎樣的人，這才是對自己人生負責的態度。

