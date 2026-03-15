三冠英國純種馬遭非法屠宰 救濟廚房食客飲「牛肉湯」 見晶片揭發

土耳其近日爆發一宗駭人聽聞的食品安全醜聞。南部港口城市梅爾辛（Mersin）一名市民在進食市政救濟廚房提供的免費肉湯時，竟咬到一顆疑似晶片的硬物，吐出來一看，赫然發現這是一匹賽馬的電子身份證，從而揭發一宗將退役冠軍賽馬非法屠宰、並冒充牛肉出售的黑心勾當。



據當地傳媒報道，事件中的「受害者」，是一匹名為「Smart Latch」的4歲英國純血賽馬。牠曾三度奪冠，在土耳其馬壇薄有名氣，惟早前因腿部骨折而被迫退役。

肉湯藏晶片揭發事件

其馬主托普丘（Suat Topçu）原意是將牠免費送往騎馬俱樂部安享晚年，但因未有正式辦理轉手手續，結果「Smart Latch」被接收者非法屠宰，並將其馬肉當成牛肉，出售予梅爾辛市的市政救濟廚房。



該市農林部門接報後，立即對廚房庫存的所有肉類進行檢驗，證實該批「牛肉」實為馬肉，總重量達213公斤，現已全部銷毀。



「Smart Latch」的前主人托普丘對愛駒的悲慘下場感到極度悲痛，誓言要找出並懲處兇手。這宗事件亦再次揭露退役賽馬流入非法食品供應鏈的灰色產業問題。早在2013年，歐洲就曾爆發大規模的「馬肉冒充牛肉」醜聞，當中部分馬肉亦是來自曾使用藥物的退役賽馬，對公眾健康構成潛在威脅。