Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三冠英國純種馬遭非法屠宰 救濟廚房食客飲「牛肉湯」 見晶片揭發

即時國際
更新時間：16:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-15 HKT

土耳其近日爆發一宗駭人聽聞的食品安全醜聞。南部港口城市梅爾辛（Mersin）一名市民在進食市政救濟廚房提供的免費肉湯時，竟咬到一顆疑似晶片的硬物，吐出來一看，赫然發現這是一匹賽馬的電子身份證，從而揭發一宗將退役冠軍賽馬非法屠宰、並冒充牛肉出售的黑心勾當。

據當地傳媒報道，事件中的「受害者」，是一匹名為「Smart Latch」的4歲英國純血賽馬。牠曾三度奪冠，在土耳其馬壇薄有名氣，惟早前因腿部骨折而被迫退役。

肉湯藏晶片揭發事件

其馬主托普丘（Suat Topçu）原意是將牠免費送往騎馬俱樂部安享晚年，但因未有正式辦理轉手手續，結果「Smart Latch」被接收者非法屠宰，並將其馬肉當成牛肉，出售予梅爾辛市的市政救濟廚房。

該市農林部門接報後，立即對廚房庫存的所有肉類進行檢驗，證實該批「牛肉」實為馬肉，總重量達213公斤，現已全部銷毀。

「Smart Latch」的前主人托普丘對愛駒的悲慘下場感到極度悲痛，誓言要找出並懲處兇手。這宗事件亦再次揭露退役賽馬流入非法食品供應鏈的灰色產業問題。早在2013年，歐洲就曾爆發大規模的「馬肉冒充牛肉」醜聞，當中部分馬肉亦是來自曾使用藥物的退役賽馬，對公眾健康構成潛在威脅。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
警員在單位調查墮樓原因。楊偉亨攝
00:54
荃灣恆麗園2歲男童墮樓亡 客廳沒裝窗花 父母涉疏忽照顧兒童被捕
突發
4小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-14 15:43 HKT
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
7小時前
深圳新商場國貿SPRING 5.1開幕！盒馬超市平價副線「超盒算NB」進駐 鄰近地鐵/高鐵站
深圳新商場國貿SPRING 5.1開幕！盒馬超市平價副線「超盒算NB」進駐 鄰近地鐵/高鐵站
旅遊
6小時前
視帝教授老婆出席學術會議盡展學者風範 博士級履歷大起底 11歲已被老公睇中曾入行發展
視帝教授老婆出席學術會議盡展學者風範 博士級履歷大起底 11歲已被老公睇中曾入行發展
影視圈
7小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
浴室寶乾衣無用兼食電？電器專門店教4招提升效率 用對方法即變「乾衣神器」！
01:23
浴室寶乾衣無用兼食電？電器專門店教4招提升效率 用對方法即變「乾衣神器」！
生活百科
16小時前
超市雞蛋逐隻揀旁人大聲訓斥 自私大叔8字「真言」厚顏回應 苦主：買過一盒爛足5隻｜Juicy叮
超市雞蛋逐隻揀旁人大聲訓斥 自私大叔8字「真言」厚顏回應 苦主：買過一盒爛足5隻｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
性感女在長沙鬧市當眾為男子口交，被警員強行帶走。Ｘ
長沙性感皮衫女鬧市失常 當眾為男子口交遭警帶走
即時中國
4小時前