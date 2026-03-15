俄烏戰爭｜莫斯科遭遇大規模無人機襲擊 俄稱防空部隊擊落65架無人機

俄羅斯官員表示，防空部隊週六全天擊落多架飛往莫斯科的烏克蘭無人機。

布良斯克州擊落128架無人機

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在社交平台Telegram發文稱，俄羅斯防空系統在約11小時內擊落65架飛往莫斯科的烏克蘭無人機，攔截行動於當地時間中午前後開始。相關人員正檢查無人機殘骸墜落地點。

與烏克蘭接壤的布良斯克州州長博戈馬茲（Alexander Bogomaz）亦在Telegram表示，該州防空部隊擊落128架無人機，但未有說明具體時間範圍。

烏克蘭早前表示，曾攻擊布良斯克州一間生產導彈零部件的重要工廠。路透社

烏克蘭軍方表示，早前曾攻擊布良斯克州一間生產導彈零部件的重要工廠。博戈馬茲則稱該次襲擊造成7人死亡，但未透露被擊中的具體設施。

俄羅斯國防部最新通報指出，截至週六晚上9時的10小時內，防空部隊在俄羅斯中部及西部多地共攔截280架烏克蘭無人機，其中包括47架飛往莫斯科的無人機。