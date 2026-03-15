伊朗局勢｜伊朗外長警告若能源設施遇襲必報復 美資能源設施或成目標

美國伊朗衝突持續升溫，伊朗外交部長阿拉格齊表示，若伊朗石油及能源基礎設施成為攻擊目標，德黑蘭必定作出報復，並可能把矛頭指向美國企業或有美資持股的能源設施。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社引述阿拉格齊接受美國MS Now新聞頻道訪問時稱，伊朗武裝部隊早前已明確表明，一旦本國能源設施遭攻擊，將把屬於美國公司或涉及美資的能源設施列為回應目標。

阿拉格齊又指，美軍13日晚使用「海馬斯」（HIMARS）高機動性火箭炮系統襲擊伊朗哈爾克島及阿布穆薩島，伊朗方面監測到火箭彈是從阿聯酋兩處地點發射，包括拉斯海瑪及接近杜拜的地區，形容情況「完全不可接受」。

阿拉格齊指，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴沒有問題。路透社

他表示，美軍從人口密集地區發射火箭彈屬「非常危險」，伊朗必定會作出回應，但會盡量避免波及居民區。

阿拉格齊表示，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴沒有問題。此前，美國國防部長皮特·赫格塞斯週五聲稱，哈梅內伊受傷，可能毀容。

美國總統特朗普13日在社交平台表示，美軍已猛烈轟炸伊朗石油出口樞紐哈爾克島，但未有摧毀島上的石油基礎設施。他警告，若伊朗或其他國家干擾霍爾木茲海峽航運自由與安全，美方將「立即重新考慮」相關決定。