伊朗局勢｜特朗普指多國將派軍艦到霍爾木茲海峽 確保航道暢通和安全

美國總統特朗普周六表示，多個國家將派遣軍艦，與美國合作確保霍爾木茲海峽航道暢通，但未公布具體國家名單。

美將持續打擊伊朗船隻

特朗普在其旗下社交平台Truth Social發文指：「許多國家，特別是受到伊朗試圖封鎖霍爾木茲海峽影響的國家，將會派遣軍艦，與美國協作，以確保海峽暢通和安全。」他希望中國、法國、日本、南韓、英國等國家能派出軍艦前往該地區。

特朗普同時表示：「與此同時，美國將對海岸線持續猛烈轟炸，並持續打擊伊朗船隻。」白宮暫未回應是否已有國家同意派艦。

西方國家近期亦加強在東地中海軍事部署，特別關注塞浦路斯安全，自3月2日一架伊朗製造無人機襲擊英國駐軍基地後，部署進一步增加。英國國防部長希利表示，隨著伊朗加大對船隻攻擊力度，英國正考慮在海灣地區加派部隊，並與盟友商討「一系列確保航運安全的方案」。

法國海軍亦派出約12艘軍艦，包括航母打擊群，部署於地中海、紅海及霍爾木茲海峽，提供盟國防衛支援。法國官員指，過去一周已與歐洲、亞洲及海灣阿拉伯國家協商，擬制訂軍艦護航油輪的計劃。

特朗普此前曾表示，美方願意護航通過霍爾木茲海峽的船隻，以防伊朗攻擊，同時尋求降低因美以聯合對伊戰爭而引發的油價上升壓力。