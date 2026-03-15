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德國著名公共知識分子 哲學家哈伯馬斯逝世享年96歲

即時國際
更新時間：00:26 2026-03-15 HKT
發佈時間：00:26 2026-03-15 HKT

德國著名哲學家尤爾根·哈伯馬斯（Jürgen Habermas）逝世，享年96歲。他在傳播學、理性學和社會學領域的研究聞名，被視為當代最具影響力的哲學家之一，也是德國重要公共知識分子。出版商蘇爾坎普出版社（Suhrkamp）表示，哈伯馬斯於周六在慕尼黑附近的施塔恩貝格（Starnberg）去世。

10歲時曾加入「德意志青年團」

美聯社報道，哈伯馬斯經常就政治議題發聲，其著作跨越哲學、社會學與政治思想等領域，試圖描繪現代社會及人際互動的理論框架。他最知名的作品包括兩卷本《交往行動理論》（Theory of Communicative Action）。

哈伯馬斯於1929年6月18日在杜塞爾多夫出世，在附近的古默斯巴赫（Gummersbach）長大，其父親曾任當地商會會長。他10歲時曾加入希特勒青年團的少年組織「德意志青年團」（Deutsches Jungvolk）。

德國著名公共知識分子 哲學家哈伯馬斯（左）逝世享年96歲。路透社
德國著名公共知識分子 哲學家哈伯馬斯（左）逝世享年96歲。路透社

他出生時患有唇顎裂，童年需要多次手術，這段經歷亦影響了他對語言與溝通的思考。他曾表示，口語是「一種共同性的層次，沒有它個體便無法存在」，但書寫語言則能在某種程度上掩蓋口語表達的缺陷。

哈伯馬斯的妻子烏特·哈伯馬斯-韋塞爾霍夫特（Ute Habermas-Wesselhoeft）於去年去世。兩人育有三名子女：蒂爾曼（Tilmann）、已於2023年去世的麗貝卡（Rebekka）以及朱迪特（Judith）。

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