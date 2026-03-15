Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

史上最狂接送｜德國15歲少年偷巴士 開130公里只為送女友上學

即時國際
更新時間：00:04 2026-03-15 HKT
發佈時間：00:04 2026-03-15 HKT

德國13日發生令人啼笑皆非的偷巴士事件，一名15歲少年在中部黑森邦邦府威斯巴登（Wiesbaden）偷巴士，駕駛約130公里到西南部的卡爾斯魯厄（Karlsruhe），只為送14歲女友上學。警方至今仍困惑兩件事：少年如何取得巴士萬用匙，以及為何能如此熟練地駕駛大型巴士。

德國多家媒體報道，警方表示，這名少年周五清晨進入威斯巴登一處巴士停車場，他沒有破壞巴士，而是用一把萬用鑰匙打開車門，發動巴士並開走。

巴士公司員工在清晨約6時發現這輛巴士不見了，起初只是以為有司機開錯車，到中午前後發現情況有異，終於報警。同一時間，距離130公里外的卡爾斯魯厄出現線索。卡爾斯魯厄在中午時分發現這輛巴士，竟發現是一名15歲少年正在駕駛，他在被攔截前不久才剛在附近接14歲女友，準備將她送往學校。

警方發言人表示，巴士經歷長途行駛後仍然完好無損，沒有發生任何事故。目前不清楚少年如何取得巴士萬用匙，以及為何如此熟練地駕駛大型巴士，警方更無法說明他為何選擇以這種不尋常且非法的方式送女友上學。15歲少年因涉嫌竊盜與無牌駕駛，接受警方調查後由監護人帶走，將繼續接受調查。

這宗離奇又顯得有點浪漫的事件迅速在德國社群媒體發酵，不少網友戲稱，這名少年完成「史上最狂接送」、「浪漫不死」，也有人打趣說「看來這名少年已經找到未來的職業」。

也有網友藉機諷刺近期因美伊戰爭上漲的油價，幽默稱：「現在油價這麼貴，他的零用錢竟然還夠開巴士130公里去接女友。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
01:54
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
影視圈
8小時前
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
津中老師患癌 太太眾籌有否違法？ 立會議員鄧飛：未違教師指引 大律師陸偉雄：道德上應先變賣家產
02:40
津中老師患癌 太太眾籌違法否？大律師：道德上應先變賣家產 教育局稱重視操守 校方正跟進
社會
4小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
13小時前
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
02:53
伊朗局勢｜革命衛隊指揮官提結束戰爭2條件：收回所有損失、美國離開波斯灣｜持續更新
即時國際
3小時前
錯信地產代理一句「遠得很」擲600萬買別墅 簽約後竟見墳場 撻訂蝕20萬 官判雙方皆有錯
錯信地產代理一句「遠得很」擲600萬買別墅 簽約後竟見墳場 撻訂蝕20萬 官判雙方皆有錯
海外置業
8小時前
佳宝食品超市全場8折優惠！限時一連5日 蔬果/糧油雜貨/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全場8折優惠！限時一連5日 蔬果/糧油雜貨/日用品 金象米8kg$89.2
飲食
5小時前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
2026-03-13 23:50 HKT
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
商業創科
18小時前