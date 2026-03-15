史上最狂接送｜德國15歲少年偷巴士 開130公里只為送女友上學

德國13日發生令人啼笑皆非的偷巴士事件，一名15歲少年在中部黑森邦邦府威斯巴登（Wiesbaden）偷巴士，駕駛約130公里到西南部的卡爾斯魯厄（Karlsruhe），只為送14歲女友上學。警方至今仍困惑兩件事：少年如何取得巴士萬用匙，以及為何能如此熟練地駕駛大型巴士。

德國多家媒體報道，警方表示，這名少年周五清晨進入威斯巴登一處巴士停車場，他沒有破壞巴士，而是用一把萬用鑰匙打開車門，發動巴士並開走。

巴士公司員工在清晨約6時發現這輛巴士不見了，起初只是以為有司機開錯車，到中午前後發現情況有異，終於報警。同一時間，距離130公里外的卡爾斯魯厄出現線索。卡爾斯魯厄在中午時分發現這輛巴士，竟發現是一名15歲少年正在駕駛，他在被攔截前不久才剛在附近接14歲女友，準備將她送往學校。

警方發言人表示，巴士經歷長途行駛後仍然完好無損，沒有發生任何事故。目前不清楚少年如何取得巴士萬用匙，以及為何如此熟練地駕駛大型巴士，警方更無法說明他為何選擇以這種不尋常且非法的方式送女友上學。15歲少年因涉嫌竊盜與無牌駕駛，接受警方調查後由監護人帶走，將繼續接受調查。

這宗離奇又顯得有點浪漫的事件迅速在德國社群媒體發酵，不少網友戲稱，這名少年完成「史上最狂接送」、「浪漫不死」，也有人打趣說「看來這名少年已經找到未來的職業」。

也有網友藉機諷刺近期因美伊戰爭上漲的油價，幽默稱：「現在油價這麼貴，他的零用錢竟然還夠開巴士130公里去接女友。」