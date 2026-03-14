Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Wacoal 泰國｜女學生掀校服「露內衣褲」廣告照過火惹泰女圍攻

即時國際
更新時間：22:23 2026-03-14 HKT
發佈時間：22:23 2026-03-14 HKT

知名內衣品牌華歌爾（Wacoal）與熱門泰國電視劇《轉學來的女生》（Girl from Nowhere）合作，推出一系列聯名內衣褲產品，宣傳照竟是讓女學生在教室掀開校服露出內衣褲的場景。照片在各大商場公開展示，引發社會大眾熱議，泰國華歌爾發聲明道歉。

另一網民直斥「不知目標受眾是學生還是妓女」。 X@SuperSab911
另一網民直斥「不知目標受眾是學生還是妓女」。 X@SuperSab911

為配合《轉學來的女生》最新一季的播出，泰國華歌爾特別以劇中的角色形象和整體氛圍作為設計靈感，精心打造了「Dare Collection」系列內衣褲。該系列在商場展示的廣告畫面照片中，可見三位女學生身處教室，透過不扣恤衫鈕扣、將短裙撩起等動作，刻意展露出印有劇中靈魂人物娜諾（Nanno）名字的內衣褲。

有民眾在逛街時偶然發現這個全新廣告，立即拍照並上傳至網路平台，發文質疑：「難道只有我認為這個廣告非常奇怪嗎？」貼文迅速吸引超過930萬人次瀏覽，引起熱烈討論。除了普遍認為使用女學生展露身體，以及利用教室場景等手法相當不恰當外，還有許多人回想起過去在校園內遭受性騷擾的不愉快經歷，對泰國華歌爾的行銷方式表達強烈不滿，紛紛痛批其身為女性品牌，卻沒有優先考量女性的安全與感受，反而更像是在為了吸引男性目光。

面對排山倒海而來的批評聲浪，泰國華歌爾立即在其官方社群平台上發布道歉聲明，並下令全泰國的所有門市立刻撤下相關宣傳海報。華歌爾承諾未來將會更加謹慎小心，盡力避免類似情形再次發生。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
01:54
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
影視圈
6小時前
津中老師患癌 太太眾籌有否違法？ 立會議員鄧飛：未違教師指引 大律師陸偉雄：道德上應先變賣家產
02:40
津中老師患癌 太太眾籌違法否？大律師：道德上應先變賣家產 教育局稱重視操守 校方正跟進
社會
2小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
11小時前
錯信地產代理一句「遠得很」擲600萬買別墅 簽約後竟見墳場 撻訂蝕20萬 官判雙方皆有錯
錯信地產代理一句「遠得很」擲600萬買別墅 簽約後竟見墳場 撻訂蝕20萬 官判雙方皆有錯
海外置業
7小時前
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
牛池灣村新龍城茶樓4月結業！羅家英都大推 67年寮屋鐵皮茶檔 告別玩雀歎茶+懷舊手工點心
牛池灣村新龍城茶樓4月結業！羅家英都大推 67年寮屋鐵皮茶檔 告別玩雀歎茶+懷舊手工點心
飲食
9小時前
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
2026-03-13 19:00 HKT
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
02:53
伊朗局勢｜革命衛隊指揮官提結束戰爭2條件：收回所有損失、美國離開波斯灣｜持續更新
即時國際
1小時前
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
商業創科
16小時前