Wacoal 泰國｜女學生掀校服「露內衣褲」廣告照過火惹泰女圍攻

知名內衣品牌華歌爾（Wacoal）與熱門泰國電視劇《轉學來的女生》（Girl from Nowhere）合作，推出一系列聯名內衣褲產品，宣傳照竟是讓女學生在教室掀開校服露出內衣褲的場景。照片在各大商場公開展示，引發社會大眾熱議，泰國華歌爾發聲明道歉。

另一網民直斥「不知目標受眾是學生還是妓女」。 X@SuperSab911

為配合《轉學來的女生》最新一季的播出，泰國華歌爾特別以劇中的角色形象和整體氛圍作為設計靈感，精心打造了「Dare Collection」系列內衣褲。該系列在商場展示的廣告畫面照片中，可見三位女學生身處教室，透過不扣恤衫鈕扣、將短裙撩起等動作，刻意展露出印有劇中靈魂人物娜諾（Nanno）名字的內衣褲。

有民眾在逛街時偶然發現這個全新廣告，立即拍照並上傳至網路平台，發文質疑：「難道只有我認為這個廣告非常奇怪嗎？」貼文迅速吸引超過930萬人次瀏覽，引起熱烈討論。除了普遍認為使用女學生展露身體，以及利用教室場景等手法相當不恰當外，還有許多人回想起過去在校園內遭受性騷擾的不愉快經歷，對泰國華歌爾的行銷方式表達強烈不滿，紛紛痛批其身為女性品牌，卻沒有優先考量女性的安全與感受，反而更像是在為了吸引男性目光。

面對排山倒海而來的批評聲浪，泰國華歌爾立即在其官方社群平台上發布道歉聲明，並下令全泰國的所有門市立刻撤下相關宣傳海報。華歌爾承諾未來將會更加謹慎小心，盡力避免類似情形再次發生。