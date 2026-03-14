伊朗局勢｜美國為何攻擊「煉油明珠」哈爾克島？ 專家分析特朗普困境

美國、以色列與伊朗交火超過2個星期，美國總統特朗普14日宣布美軍發動「中東史上威力最強的空襲行動之一」，攻擊伊朗位於波斯灣北部的石油業重鎮哈爾克島（Kharg Island）。這場軍事衝突2月28日爆發，特朗普起初說「4天打完」，不久就改口稱需時「4個星期」。美國戰略學者分析認為，特朗普下令轟炸哈爾克島之舉是「絕望使然」，必須儘速在戰術面取得重大成果。

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半島電視台報道，美國芝加哥大學政治學教授、專研美國與國際安全事務的學者裴普（Robert Pape）認為，特朗普現在企圖重新掌控局勢，「因為局勢每個小時、每一天持續失控中」。裴普指出，特朗普最初顯然只準備了為期幾天的策略，「現在看來可能會拖得久一些」，「他自以為能讓伊朗政權更迭、以為伊朗現有領導階層會像紙牌屋一般崩塌，但後來他又說了，伊朗政權竟未垮台令他吃驚」。

戰術成功 戰略失敗

裴普分析，特朗普意識到自己在戰術面獲得成功，但戰略方面失敗了，所以持續尋找更多戰術方案挽救，然而，從戰術角度而言，美軍付出更高代價，因為海軍陸戰隊員將暴露在好幾個小時的砲火之下；而從戰略角度而言，這也不是明智之舉，顯然會讓石油供應量進一步減少，進而持續推高油價，適得其反。

美國喬治城大學卡達分校中東政治學者阿基納尼（Zeidon Alkinani）認為，區域部分人士早已表達希望局勢緩和的意向，但特朗普在內的一些政治領導人已從可能妥協的態度轉為立場強硬，「雙方各執己見，對全球經濟的影響程度可能比表面上的情況更嚴重，關鍵基礎設施遇襲，西方乃至於全球的能源供應與燃料價格均將受到嚴重衝擊」。

哈爾克島是珊瑚礁島，面積僅22平方公里，距離伊朗海岸僅25公里，但人類在此處活動居住的歷史已有好幾千年，海底埋設輸油管接收3大海上油田開採的原油，伊朗多達9成出口原油在此加工儲存或運往全球，每年處理量多達9.5億桶，這座島絕對稱得上是伊朗的經濟支柱。

哈爾克島「重中之重」

哈爾克島在伊朗是知名的「禁區之島」（Forbidden Island）。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）精銳部隊在此嚴守，布設高聳的金屬圍欄與瞭望塔，僅有官方許可的人員方能登島。開戰以來，無論美以空襲多麼猛烈，這座島在14日之前毫無損傷。路透社指出，伊朗供應的石油在全球全球占比約4.5%，每日生產原油330萬桶、其他油品130萬桶，儲存空間約3000萬桶。全球貿易分析業者Kpler資料顯示，目前存量約1800萬桶。

特朗普早前發布美軍轟炸哈爾克島的消息時表示，「出於道義考量」，空襲刻意避開島上的石油基礎設施，但假如伊朗或任何其他國家採取任何干擾自由安全通行霍爾木茲海峽的舉動，他將「立刻重新考慮這項決定」。