AI點錯相｜田納西州婦無辜監禁半年家破人亡 查銀行紀錄即揭指控荒謬

一名從未踏足北達科他州（North Dakota）的田納西州（Tennessee）婦人，因人工智能（AI）人臉識別軟件出錯，被錯誤指控為銀行詐騙犯，遭逮捕並監禁近6個月，最終因不在場證明獲釋，但已家破人亡。

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警方僅憑演算法抓人

這宗荒謬的錯誤逮捕始於去年夏天。50歲的利普斯（Angela Lipps）在家中被一隊美國法警持槍逮捕，指她是北達科他州的司法逃犯。她隨即被引渡逾1,200英里至法戈市，面對組織性詐騙的刑事指控。利普斯堅稱自己從未去過北達科他州，甚至沒搭過飛機。

文件顯示，法戈市警方在調查2023年4月至5月間的多宗銀行詐騙案時，將監控錄像交由人臉識別軟件分析，而系統指利普斯匹配結果。負責警探僅對照利普斯的社交媒體及車牌照片，認為其體型、髮型「與疑犯相符」，未聯絡利普斯本人查證便發出拘捕令。

用假身分證明提出巨額金錢的疑兇身影照片。Fargo Police Department

銀行紀錄揭穿荒謬指控

由於被列為「逃犯」，利普斯被關押在田納西州監獄近4個月不准保釋。在此期間，由於受困獄中無法繳費，她失去了房屋、汽車與愛犬。10月底，她被引渡至北達科他州，首次出庭面對4項盜竊及4項未經授權使用個人資訊的重罪。

指定律師格林伍德（Jay Greenwood）迅速取得其財務記錄，發現被在指涉及在北達科他州「犯罪」期間，利普斯人在1,200多英里外的田納西州存入社保支票、買香煙和薄餅。12月19日，警方才首次對她進行訊問，5天後的平安夜終於撤銷所有指控，將她釋放。

利普斯終於重獲自由，然而她當時身穿夏裝，身無分文，在嚴冬中被困法戈市。最終在當地律師及非牟利組織創辦人馬丁（Adam Martin）協助下，才得以返回田納西州。利普斯表示，法戈市警察局從未向她道歉。

此案是美國有紀錄以來，第8宗因人臉識別技術導致錯誤逮捕的案件。