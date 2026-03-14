東京香港4.2億日圓跨國連環劫案　日本警方拘捕7人包括主腦

今年1月底，日本東京市區、羽田機場及香港接連發生3宗離奇的連環巨款搶劫案。日本警視廳今日（14日）宣布拘捕7名涉案人士，當中包括日本知名黑幫的幹部成員；而香港警方亦已於早前拘捕6人。兩地警方正透過國際刑警緊密合作，深入調查這3宗跨國劫案的關連性。

據《讀賣新聞》報道，1月29日晚上約9時半，東京上野街頭發生一宗涉及4.23億日圓的巨款搶劫案。日本警視廳經追查後，今日逮捕黑幫「山口組」幹部狩野仁琉（21歲）及報稱無業的小池恒兒（47歲）等7人。警方懷疑兩人為幕後主腦，並指使「住吉會」及「極東會」幹部等5人共同結夥犯案。

案發時，一名中國籍男子等7人正駕車運送3箱巨額現金，準備前往香港購買黃金。匪徒疑似早已掌握事主的行蹤，在中途攔截並施放催淚氣體阻擋事主，成功劫走巨款後換車逃遁至埼玉縣。警視廳今日在東京、埼玉及千葉等多處黑幫辦公室及住宅展開搜查，起獲2,750萬日圓現金及多部手機。

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日本警視廳今日拘捕7名涉案人士。（示意圖／法新社）

羽田機場搶劫事敗赴港再遇劫

在上野劫案發生後僅2個半小時，羽田機場停車場亦發生另一宗企圖搶劫案。4名男子襲擊一輛載有4人及1.9億日圓現金的私家車，惟最終未能得手。其中兩名事主隨後按原定計劃帶同巨款搭機前往香港，沒想到抵埗後，竟在香港街頭再次遇劫，被匪徒搶去約5,100萬日圓。

針對在香港發生的劫案，香港警方已於1月30日拘捕6名涉案男女，當中包括3名日本人及一名中國籍女子。目前，日本警視廳正積極透過國際刑警組織（ICPO），與香港執法部門緊密交換情報，全力追查東京上野、羽田機場與香港這三宗連環搶劫案背後的關係。