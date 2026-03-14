路透社：為抵銷AI開支　傳Meta擬裁員20%涉近1.6萬人

隨着人工智能（AI）技術急劇發展，美國科技巨頭再次掀起裁員風暴。Facebook母公司Meta據報正籌劃新一輪大規模裁員，裁減幅度可能高達20%，估計約有15,800名員工受影響。據悉，此舉主要是為抵銷在AI基礎建設上的龐大投資，以及因應AI工具提升工作效率後所減少的人手需求。

《路透社》引述3名知情人士透露，Meta高層近期已開始向資深主管下達指令，要求着手規劃部門縮編。截至去年底，Meta全球員工總數接近79,000人。目前裁員的確切日期與最終規模尚未完全定案，但若20%的裁員幅度落實，這將是Meta自2022年底至2023年初推動「效率年」重組以來，最大規模的人事清洗。

傳Meta擬裁員20%涉近1.6萬人。（美聯社）

重注生成式AI燒6000億

過去1年，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）全力催谷公司在生成式AI領域的競爭力。為吸納頂尖人才，他不惜開出4年數億美元的極高薪酬，延攬AI研究人員加入其超級智慧團隊。

在基礎建設方面，Meta更計劃在2028年前豪擲高達6,000億美元興建資料中心；近期更接連發動收購，包括買下AI社群平台Moltbook，以及斥資至少20億美元併購中國AI初創公司Manus。

Meta行政總裁朱克伯格全力催谷公司在生成式AI領域的競爭力。（路透社）

Meta的裁員計畫，亦反映出現時美國科技業利用AI取代人手的普遍趨勢。今年1月，電商巨頭亞馬遜已證實將裁減約16,000個職位；上月，金融科技公司Block更大舉裁減近半數員工。Block行政總裁多爾西（Jack Dorsey）當時更直言，指AI工具的普及能協助企業以更精簡的團隊，完成比以往更多的工作任務。