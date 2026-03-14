日本女網友拍賣二手書標榜「含過一口」　參考書獲口水加持天價成交

一本看似平平無奇的二手高中參考書，竟然因為一個「特別加工」而身價暴漲逾16倍！日本一名女網民近日將一本原價僅2,200日圓（約110港元）的數學參考書放上網拍賣。為增加噱頭，她在拍賣前竟特意「含了一口」書本；結果這份「口水加持」引發買家瘋狂競投，最終以35,500日圓（約1,800港元）的驚人天價成交。

二手書身價暴漲16倍

日本媒體報道，一名暱稱為「二娘姉貴」的日本女網民，近日在拍賣平台上放售一本高中數學參考書《數學I＋A》。她為了讓這本枯燥的參考書更具吸引力，竟在拍賣描述中強調自己在出售前特地將書本「含了一口」，並以此作為這場交易的最大賣點。

日本女網友拍賣自己含過的參考書。（圖：X）

爭議太大交易取消

這個荒謬的噱頭竟真的吸引大批買家蜂擁出價。在這位女網民的「口水加持」下，這本二手參考書的價格一路水漲船高，最終竟以高達35,500日圓（約1,800港元）的天價落槌成交，足足是原價的16倍有多。

這宗拍賣隨即在日本網絡上掀起熱烈討論。有網民笑言簡直是「新型鍊金術」或「極為成功的現代化加工貿易」，甚至有人嘲諷這反映「日本經濟果然復蘇了」的「原味經濟」。

然而，亦有不少人對此舉大表反感，留言狠批「日本沒救了」、「就她長相也能賣這麼貴？」及「日本女人的人生真的超級輕鬆」。不過，由於事件引發過大爭議，最終該名女網民表示已主動取消這筆交易。