馬杜羅遭美軍生擒囚紐約黑獄　屈6平方米單人倉深夜狂叫「被綁架」

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦早前於官邸突遭美軍拘捕帶走。據西班牙傳媒披露，馬杜羅目前被單獨囚禁於紐約一處拘留中心等待審訊。有消息指，身陷監獄的他情緒激動，甚至在深夜於牢房內用西班牙語大聲呼喊：「我是委內瑞拉總統！告訴我的國家我已被綁架，我們在此受到不當對待！」

西班牙傳媒《ABC》引述一名律師的說法報道，該律師的客戶剛好是囚禁在馬杜羅附近監房的一名委內瑞拉籍囚犯。據這名囚犯透露，馬杜羅整晚都在牢房中大吼大叫，反覆強調自己遭到綁架，並強烈要求將訊息傳達給他的家人，以及其他同樣被美國囚禁的委內瑞拉同胞。

馬杜羅早前遭美軍拘捕帶走。（路透社）

馬杜羅早前遭美軍拘捕帶走。（路透社）

自被強行押解至美國後，馬杜羅一直被拘留於紐約的布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn）。該中心專門收容等待裁決或最終判決的疑犯，曾囚禁過因賣淫罪成入獄的美國饒舌天王Diddy，以及已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）等人。報道形容該設施缺乏資金、環境極度惡劣，簡直「有如地獄」，任何人都不願在裏面多待1分鐘。

安全考量囚6平方米狹小單人倉

報道引述消息人士指，鑑於馬杜羅身份特殊，美方基於安全考量，絕不容許發生任何意外。因此，他被安排關押在一間長約3米、寬約2米，總面積僅約6平方米的特別單人監房內。房內設施極為簡陋，只有一張金屬床、一個馬桶、一個洗手盆，以及一扇幾乎透不進自然光的狹窄窗戶。

據報，馬杜羅每周僅獲准離開牢房3次，每次為時1小時。他在這段短暫的外出時間內必須被銬上手銬和腳鐐，並由2名獄警嚴密押送。他只能利用這極其有限的時間洗澡、打電話（每月設有次數上限）、閱讀受監管的電郵，或前往一個小型圍欄式戶外庭院稍微活動。