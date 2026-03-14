Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜華府三股勢力角力拉鋸　特朗普對伊朗戰爭立場反覆

即時國際
更新時間：08:50 2026-03-14 HKT
發佈時間：08:50 2026-03-14 HKT

白宮內部錯綜複雜的權力拉鋸，牽動美國總統特朗普對伊朗戰爭立場反覆。據報華府有三股勢力在拔河，造成特朗普說法翻來覆去。

特朗普周一聲稱戰爭很快會結束，周三在一場造勢集會先是表示「我們贏了」這場戰爭，旋即話鋒一轉又說：「我們不想太早離開，對吧？我們得把事情做完。」他昨日在霍士新聞播出的專訪中說，美國「接下來一周」將對伊朗「進行非常強硬打擊」。

白宮內部錯綜複雜的權力拉鋸，牽動美國總統特朗普對伊朗戰爭立場反覆。（美聯社）
白宮內部錯綜複雜的權力拉鋸，牽動美國總統特朗普對伊朗戰爭立場反覆。（美聯社）

路透社引述特朗普一名顧問和兩位知情官員透露，包括財政部、國家經濟委員會的顧問和官員向他示警，石油供應衝擊和油價上漲可能導致國內對戰爭的支持立場迅速流失。包括白宮幕僚長懷爾斯在內的政策幕僚提出類似觀點，側重高油價的政治效應，力主特朗普釋出行動已經接近尾聲的訊號。

同時，諸如共和黨參議員格雷厄姆、科頓及媒體評論員萊文等強硬派敦促特朗普繼續軍事施壓，強調必須防止伊朗取得核武，並且對美軍和美國船運所受攻擊強力回應。第三股力量來自特朗普的民粹派基本盤，如前策士班農、右翼電視名嘴卡爾森等人都力勸特朗普避免捲入持久的衝突中。該名特朗普顧問說：「他讓鷹派相信戰事仍將持續，讓市場認為戰爭可能很快結束，同時讓他的基本盤相信事態升級有其限度。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
14小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
18小時前
伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
即時國際
23分鐘前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
13小時前
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
14小時前
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
影視圈
14小時前
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
影視圈
16小時前
聾啞女陳美華(左)爭公屋業權獲判勝訴擁38%業權，女保安蕭榮娟須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費。
02:17
聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
社會
16小時前
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
飲食
15小時前
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
商業創科
3小時前