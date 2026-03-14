伊朗局勢｜華府三股勢力角力拉鋸　特朗普對伊朗戰爭立場反覆

白宮內部錯綜複雜的權力拉鋸，牽動美國總統特朗普對伊朗戰爭立場反覆。據報華府有三股勢力在拔河，造成特朗普說法翻來覆去。

特朗普周一聲稱戰爭很快會結束，周三在一場造勢集會先是表示「我們贏了」這場戰爭，旋即話鋒一轉又說：「我們不想太早離開，對吧？我們得把事情做完。」他昨日在霍士新聞播出的專訪中說，美國「接下來一周」將對伊朗「進行非常強硬打擊」。

白宮內部錯綜複雜的權力拉鋸，牽動美國總統特朗普對伊朗戰爭立場反覆。（美聯社）

路透社引述特朗普一名顧問和兩位知情官員透露，包括財政部、國家經濟委員會的顧問和官員向他示警，石油供應衝擊和油價上漲可能導致國內對戰爭的支持立場迅速流失。包括白宮幕僚長懷爾斯在內的政策幕僚提出類似觀點，側重高油價的政治效應，力主特朗普釋出行動已經接近尾聲的訊號。

同時，諸如共和黨參議員格雷厄姆、科頓及媒體評論員萊文等強硬派敦促特朗普繼續軍事施壓，強調必須防止伊朗取得核武，並且對美軍和美國船運所受攻擊強力回應。第三股力量來自特朗普的民粹派基本盤，如前策士班農、右翼電視名嘴卡爾森等人都力勸特朗普避免捲入持久的衝突中。該名特朗普顧問說：「他讓鷹派相信戰事仍將持續，讓市場認為戰爭可能很快結束，同時讓他的基本盤相信事態升級有其限度。」