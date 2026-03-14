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古巴證實與美展開對話 曾被特朗普點名：伊朗後下一個目標

即時國際
更新時間：08:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-14 HKT

古巴長期受美國制裁，近期局勢更因能源危機陷入冰點。古巴總統狄亞士卡奈（Miguel Diaz-Canel）日前正式確認，哈瓦那當局已與美國政府展開直接對話，尋求化解兩國長期分歧。隨着美國總統特朗普早前對古巴實施嚴厲的石油封鎖，這個加勒比島國正處於經濟崩潰邊緣，外界視是次接觸為古巴政權尋求生存空間的關鍵一步。

古巴總統：積極處理雙方分歧

自美國總統特朗普成功推翻委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolás Maduro）後，隨即將戰略焦點轉向古巴。今年1月，美方以古巴構成地區威脅為由，悍然切斷該國的燃料供應渠道。此舉精準打擊了古巴賴以生存的能源命脈，導致當地民生及工商業陷入癱瘓，迫使哈瓦那當局不得不重回談判桌。至美國聯合以色列攻打伊朗後，特朗普更 明言，「下一個目標就是古巴」，因為其對美國構成「非比尋常的威脅」。

特朗普早前曾轉發一條貼文，該貼文聲稱魯比奧將成為古巴總統。路透社
特朗普早前曾轉發一條貼文，該貼文聲稱魯比奧將成為古巴總統。路透社

狄亞士卡奈周五（13日）在電視直播中承認，古巴官員近期與美方代表頻繁接觸，雖然他對談判具體內容三緘其口，但重申對話核心在於「積極處理雙方分歧」。

除了官方渠道，是次美古接觸的「密使」身份亦引起高度關注。據美國媒體爆料，古巴前領導人勞爾．卡斯特羅的孫子小勞爾卡斯特羅（Raul Guillermo Rodriguez Castro），已與具有古巴裔背景的美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）秘密接觸數周。這場涉及昔日政治家族背景的高層次對話，被外界解讀為雙方尋求外交突破的最有力信號。

今年1月，美國總統特朗普下令美軍突襲委內瑞拉並抓捕委國總統馬杜羅到紐約受審後，曾轉發一條貼文，該貼文聲稱魯比奧將成為古巴總統，特朗普除了轉發貼文，也發表看法說：「聽起來不錯！」魯比奧出生於美國佛州邁阿密，父母則是古巴移民。

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