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美法官駁回針對鮑威爾傳票 司法部提上訴 或推遲聯儲局新主席任命

即時國際
更新時間：06:19 2026-03-14 HKT
發佈時間：06:19 2026-03-14 HKT

美國聯邦法院周五（13日）就聯儲局獨立性爭議作出重大裁決。聯邦法官博斯伯格（James Boasberg）宣布駁回司法部向聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發出的傳票，並在判詞中嚴詞批評政府的調查行動缺乏理據，純屬迫使鮑威爾減息或辭職的「藉口」，甚至引用英國歷史典故，暗示特朗普如古代君主般試圖鏟除「麻煩」官員。

官批證據薄弱如「寄信即詐騙」 

是次爭議源於司法部對聯儲局總部大樓翻新工程開支，以及鮑威爾向國會作證內容展開調查。法官博斯伯格在判詞中形容，政府提供的證據量「幾乎為零」，理由薄弱且站不住腳。他甚至諷刺道：「政府的理由如此荒謬，若按此邏輯，若有人目睹鮑威爾寄信，政府是否也能以『郵件詐騙』罪名調查他？」

聯邦法官博斯伯格（James Boasberg）宣布撤銷司法部向聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發出的傳票。路透社
聯邦法官博斯伯格（James Boasberg）宣布撤銷司法部向聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發出的傳票。路透社
報道指，今次法官博斯伯格的裁決，是特朗普政府司法部在調查政治對手時遭遇的最新挫敗。路透社
報道指，今次法官博斯伯格的裁決，是特朗普政府司法部在調查政治對手時遭遇的最新挫敗。路透社
美國聯邦法院周五（13日）就聯儲局獨立性爭議作出重大裁決。路透社
美國聯邦法院周五（13日）就聯儲局獨立性爭議作出重大裁決。路透社

法官更引用12世紀英格蘭國王亨利二世與大主教貝克特（Thomas Becket）的恩怨，指特朗普多年來對鮑威爾的抨擊，如同國王當年感嘆「誰能幫我除掉這個麻煩的僧侶」，最終引致大主教被刺殺。法官直指，成為特朗普的對手在近年已變成一種「高風險活動」。

檢察官斥裁決令鮑威爾獲免責 沃什繼任程序陷僵局

聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）在記者會上強烈反擊，批評法官此舉令大陪審團失去了調查犯罪的能力，形同賦予鮑威爾「豁免權」。她強調，只要懷疑有人違法就有理由追查，並誓言司法部將會提出上訴。

受此裁決及司法部上訴意向影響，特朗普提名的聯儲局主席繼任人沃什（Kevin Warsh）的任命程序陷入僵局。共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）已明確表態，只要針對鮑威爾的調查一天不結束，他將在參議院銀行委員會封殺任何新任主席的提名。他批評司法部上訴只會拖延沃什的確認進度，並稱對鮑威爾的調查是對聯儲局獨立性的失敗攻擊。

聯儲局理事同陷撤職危機 最高法院取態成關鍵

除了鮑威爾，聯儲局理事庫克（Lisa Cook）亦成為目標。特朗普去年8月曾以涉嫌抵押貸款詐騙為由試圖開除她，庫克隨即否認並指控這是干預貨幣政策的手段。這宗首度有美國總統試圖解僱聯儲局理事的案件，目前正等待最高法院的裁決。

報道指，今次法官博斯伯格的裁決，是特朗普政府司法部在調查政治對手時遭遇的最新挫敗。早前針對前FBI局長科米（James Comey）及紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）的指控，亦先後被法庭駁回。

 

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