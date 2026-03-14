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日女遭狂灌32杯Tequila致死 意圖性侵男判囚14年

即時國際
更新時間：05:54 2026-03-14 HKT
發佈時間：05:54 2026-03-14 HKT

日本名古屋一名44歲男子於三年前在食肆內，為求性侵而瘋狂灌飲一名25歲年輕女子32杯龍舌蘭酒，導致對方急性酒精中毒，最終因腦缺氧不幸身亡。名古屋地方法院昨日（13日）作出裁決，判處被告監禁14年。

90分鐘灌32杯烈酒 女子急性酒精中毒亡

案發於2023年5月7日，被告板谷博希（現年44歲）在名古屋市中區一間餐廳內，與當年25歲的受害女子共餐。在短短90分鐘內，被告不顧受害人身體狀況，強迫其飲下32杯酒精濃度高達40度的龍舌蘭酒。

受害人隨後因酒精過量陷入精神失常及不能抵抗的狀態，被板谷帶往附近一間酒店企圖實施性侵。其後板谷發現受害人失去知覺，隨即召救護車送院。受害人留醫個多月後，最終於同年6月21日，因急性酒精中毒引致的缺氧性腦損傷不治。

否認性侵稱「開房休息」 法官追加罪名重判

在審訊期間，板谷博希否認所有性侵意圖，辯稱帶受害人去酒店僅僅是為了讓其休息。然而，檢方指出被告的行為具有明顯的猥褻目的，原先以「淫穢略取罪」起訴，後因案情嚴重，追加「準強制性交致死罪」（即趁受害人喪失心神下實施性犯罪致死）。

官斥：視受害人為滿足性慾工具

法官在判辭中嚴厲斥責被告，指其「將受害者僅僅當作滿足性慾的工具，完全無視受害者的尊嚴」，並形容案件是一宗「極度令人髮指」的罪行。儘管檢方建議刑期為16年，法官最終考慮各項因素後，判處被告入獄14年。

 

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