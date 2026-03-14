關稅案｜特朗普政府公布退還逾萬億關稅方案：若手動退稅需505年

美國最高法院上月裁定政府根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模關稅違法後，特朗普政府正面對排山倒海的退款壓力。美國海關與邊境保護局（CBP）本周向法院呈交方案，首度披露一套名為「CAPE」的自動化退稅系統，預計最快於45天內準備就緒，以應對涉及約1,660億美元（約1.3萬億港元）的龐大退款申請。文件指，若特朗普政府以手動退還稅款，由於個案太多，所需時間竟長達505年！

五百年人手處理量 研新系統提速

面對高達5,300萬批次的徵稅紀錄，CBP貿易政策部門執行主任洛德（Brandon Lord）早前在法庭文件中坦言，若單憑現有人手操作，處理所有退款需耗時逾443萬小時，相當於505年之久。為解決行政癱瘓危機，當局正趕工開發名為「合併行政處理分錄」（CAPE）的網絡門戶系統。

美國最高法院上月裁定政府根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模關稅違法後，特朗普政府正面對排山倒海的退款壓力。美聯社

洛德指出，該系統將分為「四步走」流程：包括設立申報門戶、進行「批量處理」、核實退款結果，以及最後通過電子轉賬將款項匯入指定銀行戶口。目前系統各組件的完成度約在40%至80%之間，並將於未來數周進行性能測試。曼哈頓貿易法院高級法官伊頓（Richard Eaton）對政府的進展表示滿意，但要求下周繼續提交更新報告。

消費者發動集體訴訟 中小企憂退稅難落袋

隨著退款時程明朗化，民間追討行動亦隨之升級。連鎖超市Costco的一名客戶已向伊利諾伊州聯邦法院提出全國性集體訴訟，主張企業在領取政府退款後，必須將資金按比例歸還給當初支付高昂物價的消費者。事實上，早在最高法院裁決前，Costco及FedEx等逾2,000家大型企業已率先入稟索償。

然而，市場分析師警告，中小企業及一般零售商或難以從中受惠。由於許多零售商並非「登記進口商」（Importer of Record），僅是向批發商採購，法律上未必具備直接索償資格。有匿名零售商坦言，只能寄望供應商遵循「誠信制度」，在拿到政府退款後主動向其分享。

利息月增51億 8成選民支持退還

根據法庭文件顯示，由於法院裁定政府不僅要退回本金，還需支付利息，該筆利息正以每月約6.5億美元（約51億港元）的速度持續累積。民意調查亦顯示，約80%的美國選民認為政府應該發還關稅。

雖然特朗普政府此前曾試圖將退款問題擱置三個月，但在法院嚴令及民意壓力下，不得不定期匯報進度。這筆涉及約33萬名進口商的巨額資金如何、何時能落入企業及消費者手中，已成為當前美國政商界最受關注的角力點。