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伊朗局勢｜美國據報增派海軍陸戰隊及軍艦赴中東 特朗普：已空襲伊朗哈爾克島

即時國際
更新時間：02:14 2026-03-14 HKT
發佈時間：02:14 2026-03-14 HKT

中東戰火進入第兩周，美軍「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）持續升級。美媒引述消息報道，五角大樓周五（13日）下令增派一支海軍陸戰隊遠征部隊及多艘戰艦馳援中東。美國總統特朗普同日在社交媒體發文，措辭強硬地宣稱美軍正從軍事及經濟上「徹底摧毀」伊朗。

增調兩棲待命群 5000陸戰隊員開赴前線

據《華爾街日報》引述國防部官員消息，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已批准中央司令部的請求，部署一組「兩棲待命群」（Amphibious Ready Group）及其下轄的海軍陸戰隊遠征部隊。此次調動通常涉及多艘大型戰艦及約5,000名海軍陸戰隊員，旨在支援已在當地作戰的美軍部隊。

據報，國防部長赫格塞斯已批准中央司令部的請求，部署一組「兩棲待命群及其下轄的海軍陸戰隊遠征部隊。路透社
據報，國防部長赫格塞斯已批准中央司令部的請求，部署一組「兩棲待命群及其下轄的海軍陸戰隊遠征部隊。路透社
美媒引述消息報道，五角大樓周五（13日）下令增派一支海軍陸戰隊遠征部隊及多艘戰艦馳援中東。海軍陸戰隊圖片
美媒引述消息報道，五角大樓周五（13日）下令增派一支海軍陸戰隊遠征部隊及多艘戰艦馳援中東。海軍陸戰隊圖片

據悉，原本駐紮於日本的「的黎波里號」（USS Tripoli）兩棲突擊艦及隨艦陸戰隊已被下令轉向中東。由於伊朗近期加強在霍爾木茲海峽等關鍵航道的襲擊，嚴重影響全球能源市場，美軍此舉意在奪回航道控制權。

香港時間周六清晨，《路透社》報道，特朗普在搭乘空軍一號前往佛羅里達後不久，即在社群平台發文宣布，美國中央司令部剛執行了「中東歷史上最強大的轟炸行動之一」，徹底摧毀了伊朗「皇冠上的明珠」哈爾克島上所有的軍事目標。哈爾克島位於波斯灣，目前負責處理伊朗全國九成石油出口，被視為伊朗最大原油出口基地。

特朗普又在帖文中警告說，基於人道考慮，他選擇不摧毀島上的石油基礎設施，但若伊朗干擾霍爾木茲海峽船隻的自由與安全通行，「我會立刻重新考慮這項決定（摧毀島上石油基礎設施）」。

哈爾克島位於波斯灣，是一座長約5英里的珊瑚島，距離伊朗大陸約27英里，島上匯集伊朗中西部油田輸油管線。根據摩根大通數據，該島平時每日處理130萬至160萬桶原油，今年2月中與美以開戰後，運輸量甚至一度飆升至每日300萬桶，島上更存放1800萬桶備用原油。

特朗普形容伊朗政權正被「殲滅」 赫格塞斯指其領導層藏匿

特朗普稍早前（周五清晨）在Truth Social上發文，宣稱美軍擁有「無與倫比的火力」及「無限的彈藥」。他寫道：「伊朗的海軍已經消失，空軍不復存在，導彈及無人機正被殲滅。我作為美國第47任總統，正將他們除掉，這是我巨大的榮幸。」

國防部長赫格塞斯亦補刀指，伊朗領導層目前正處於「絕望並躲藏」的狀態，更透露伊朗新任最高領袖已經受傷，「可能已經毀容」。

墜機意外釀6死 美軍傷亡人數攀升

然而，美軍在軍事行動中亦付出沉重代價。軍方證實，周四在伊拉克西部墜毀的KC-135空中加油機，機上6名機組人員已全部罹難。

自衝突爆發以來，美軍死亡人數已升至最少13人，其中7人死於戰鬥；另有約140名士兵受傷。儘管美軍損失持續增加，但五角大樓強調行動將繼續，直至中和伊朗的軍事威脅為止。

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