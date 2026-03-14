伊朗局勢｜白宮狂「借」不同IP宣傳 混剪Wii Sports與轟炸畫面遭批「打仗當打機」

美軍對伊朗發動「史詩怒火」行動，戰火持續升溫。白宮13日發布一段影片，將任天堂Wii Sports遊戲畫面與空襲伊朗的影片混剪，配文「UNDEFEATED（不敗）」，被批評將關乎人命的真實戰爭「遊戲化」，且再度因挪用流行文化元素引發爭議。

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這段影片將「史詩怒火」標題套上《Wii Sports》字體設計，並將網球發球、高球入洞、棒球全疊打、射箭中標的、籃球入樽及保齡球全倒的遊戲畫面，穿插加入摧毀伊朗地面目標的軍事鏡頭，並附上「Hole in one（一桿入洞）」、「Strike」（保齡球全倒）與「Out of the Park」（全疊打）等慶祝字樣。

此舉不僅反映白宮「打仗當打機」的心態，也涉及侵權。網有紛紛在留言區標記素有「最強法務部」之稱的Wii Sports出品公司任天堂。

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白宮在X貼出寶可夢MAGA的梗圖。

特朗普政府近日頻繁利用不同全球受歡迎的流行文化IP作宣傳，包括寶可夢、遊戲王、變形金剛、死侍及《絕命毒師》等。日本熱門動畫《遊戲王》官方帳號表明，製作團隊與相關人士從未參與或授權白宮使用其智慧財產，並強調雙方毫無關聯。寶可夢也割席表明沒有授權。

儘管外界質疑白宮媒體部門「似5歲小孩經營」，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）強硬表示，這種非傳統的媒體策略非常成功，已創造超過20億次曝光，達成讓大眾討論「美軍徹底摧毀伊朗恐怖分子」的目的。